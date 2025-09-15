Acude Bolsonaro al hospital tras veredicto

BRASILIA, Brasil.- El expresidente brasileño Jair Bolsonaro salió brevemente de su casa en Brasilia, donde se encuentra bajo arresto domiciliario, para someterse a un procedimiento médico en un hospital cercano, su primera aparición pública desde que se le impuso una sentencia de prisión de 27 años.

El jueves, un panel de jueces del Tribunal Supremo de Brasil dictaminó que Bolsonaro había intentado un golpe de Estado y tratado de aferrarse ilegalmente al poder a pesar de su derrota electoral en 2022 ante el actual presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Escotado por la policía, Bolsonaro acudió al hospital DF Star en la capital de Brasil por la mañana para procedimientos relacionados con lesiones cutáneas, una liberación temporal otorgada por el juez Alexandre de Moraes el 8 de septiembre.

Posteriormente, fue dado de alta, dijeron los médicos del hospital en un comunicado. El médico personal removió ocho lesiones cutáneas que serán enviadas para análisis a fin de establecer un diagnóstico definitivo y evaluar la necesidad de un tratamiento adicional.

El político de extrema derecha de 70 años fue puesto bajo arresto domiciliario a principios de agosto, después de que De Moraes dijo que Bolsonaro había violado medidas cautelares impuestas en el contexto del juicio por el golpe. Ya llevaba un monitor de tobillo.

A finales de agosto, De Moraes aumentó aún más las medidas de seguridad y ordenó que la policía realizara inspecciones de todos los vehículos que salieran de la residencia de Bolsonaro y monitoreara el exterior de la casa.