Atentado contra estación policial en Colombia

BOGOTÁ.- Un policía murió y otras cuatro personas resultaron heridas el domingo durante un ataque contra una estación policial en el suroeste de Colombia que, de acuerdo con las autoridades, fue perpetrado por disidencias de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

El ejército informó del ingreso de tropas a la localidad de Carmelo, en el departamento del Cauca, con el objetivo de restablecer el orden después de las “acciones terroristas” que habrían sido perpetradas por la estructura de alias “Jaime Martínez” en respuesta a un operativo policial contra grupos criminales en la zona.

Carlos Triana, jefe de la policía colombiana, informó en la red social X que la víctima del atentado contra el cuartel policial fue identificada como Fabián Rodríguez Navarro. En la región operan las disidencias de las FARC que no se acogieron al acuerdo de paz de 2016, al mando de Néstor Gregorio Vera, alias “Iván Mordisco”, una de las personas más buscadas del país y cuyas estructuras abandonaron la mesa de diálogo con el gobierno de Gustavo Petro .

El ejército colombiano rechazó que estas agrupaciones armadas utilicen a los habitantes de la zona “como escudos para impedir el ingreso de las tropas” para respaldar los trabajos policiales.

El gobernador del Cauca, Octavio Guzmán, hizo un llamado urgente al ministro de Defensa, Pedro Sánchez, para que se restablezca el orden público y “protejan a la población civil”.

La prensa colombiana reprodujo videos aparentemente captados por los pobladores de la zona en donde daban cuenta del temor de los civiles que se refugiaban de los disparos. En otros videos se puede ver el ataque contra la estación policial con disparos y granadas, mientras agentes emboscados clamaban por ayuda.