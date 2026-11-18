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Estados Unidos y Venezuela han firmado un acuerdo para restablecer los lazos militares, desde la capacitación hasta el intercambio de inteligencia, anunció el miércoles el secretario de Defensa Pete Hegseth durante una visita a la nación sudamericana.

Hegseth declaró que tras la captura en enero del entonces presidente Nicolás Maduro por parte del ejército de Estados Unidos, el país "ha pasado de ser nuestra amenaza regional más agresiva a un complaciente socio de seguridad".

También elogió la "estrecha cooperación" con la presidenta en funciones Delcy Rodríguez que permitió a los funcionarios "estabilizar Venezuela y librarla de los narco-terroristas de una vez por todas".

La televisión estatal venezolana transmitió imágenes de Hegseth en el palacio presidencial en Caracas, junto a la presidenta.

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La visita de Hegseth "es un paso que yo considero extraordinariamente relevante para nuestras relaciones bilaterales", declaró la mandatario venezolana. Aseguró que la ayuda militar estadounidense permitirá "hacer frente a amenazas comunes".

La cooperación, dijo, busca "reforzar la capacitación de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, de favorecer su equipamiento operativo, de facilitar acceso a nuevas tecnologías. Es muy beneficiosa para nuestros funcionarios militares, esta cooperación técnico militar".

Rodríguez también hizo referencia al acuerdo petrolero entre los dos países, asegurando que permite "el desarrollo energético de nuestros países" y una situación "donde se beneficia el pueblo de los Estados Unidos y el pueblo de Venezuela".

La visita de Hegseth, la más reciente en una serie de paradas en Venezuela por miembros del gabinete del presidente Donald Trump, subraya los esfuerzos del gobierno de Trump por profundizar su influencia en el país sudamericano. Trump dijo en agosto que Hegseth ayudó a negociar un acuerdo de gran alcance para que Estados Unidos tomara el control de algunas reservas petroleras venezolanas.

Hegseth elogia acuerdo petrolero

El jefe del Pentágono elogió el acuerdo energético al hacer referencia a otra importante acción militar del gobierno de Trump este año — la guerra con Irán. El conflicto ha interrumpido los suministros globales de energía a través de Estrecho de Ormuz, elevando los precios de la gasolina y contribuyendo a las severas pérdidas del Partido Republicano en las elecciones de mitad de mandato.

El acuerdo petrolero con Venezuela "hace que el estrecho de Ormuz sea un factor irrelevante para el hemisferio occidental", aseguró Hegseth en la embajada de Estados Unidos en Caracas.

Entre los asistentes al discurso de Hegseth estaba Alejandro Betancourt, el propietario de North American Blue Energy Partners, el segundo mayor operador petrolero en Venezuela. El gobierno de Estados Unidos y la empresa de Betancourt suscribieron el ambicioso acuerdo para explotar las vastas reservas de petróleo del país sudamericano.

Los secretarios de Interior y de Energía también visitaron Venezuela en meses recientes y centraron sus esfuerzos en aprovechar sus reservas de petróleo y los minerales críticos. El jefe de las operaciones militares de Estados Unidos en América Latina, el general Francis Donovan del Comando Sur, también se ha reunido al menos dos veces este año en Venezuela con las autoridades interinas.

Pocos detalles sobre el acuerdo militar

Hegseth ofreció pocos detalles sobre lo que implicaría el acuerdo militar, más allá de decir que los ejércitos de ambos países estarían "entrenando juntos, asociándose juntos, compartiendo inteligencia, más equipo y capacidades de defensa juntos". Señaló que Venezuela se asocia con Estados Unidos "para recuperar su territorio de redes narco-terroristas". El Pentágono no ofreció más detalles sobre la nueva asociación.

Las fuerzas estadounidenses han ampliado su atención sobre la región desde que Trump regresó a la Casa Blanca el año pasado, y el presidente republicano prometió enfocarse más en el hemisferio occidental y combatir a los cárteles de la droga de América Latina.

Para intentar frenar el flujo de narcóticos hacia Estados Unidos y el flagelo de las sobredosis mortales, fuerzas estadounidenses han estado atacando lanchas en el mar Caribe y el océano Pacífico, diciendo que son de narcotraficantes. Al menos 240 personas han muerto en esos lanzamientos, aunque funcionarios de Estados Unidos no han divulgado evidencia para respaldar las afirmaciones.

Hegseth también utilizó su discurso para jactarse de la operación militar que capturó a Maduro, calificándola como "la operación militar más sofisticada en la historia de América Latina" que "duró apenas 48 minutos".

"Los mejores y más valientes combatientes de Estados Unidos resolvieron un problema de 27 años para este hemisferio en cuestión de horas", añadió.

Pero el partido de Maduro sigue en el poder, solo que ahora con Rodríguez al mando.

Hegseth también le devolvió a Maduro una frase hecha del año pasado, diciendo que, como el líder derrocado "predijo", la operación terminó con "no a la guerra, sí a la paz".

Incertidumbre sobre futuro político de Venezuela

La visita de Hegseth se produce en un momento de incertidumbre para los venezolanos sobre quién dirigirá la nación.

Rodríguez, aliada de Maduro, asumió el poder tras su captura y, pese a que su mandato expiró en julio, ha continuado desempeñándose como jefa de Estado.

Hegseth elogió su liderazgo y le agradeció por "trabajar de cerca y de manera pragmática y diligente con Estados Unidos para estabilizar Venezuela".

La líder opositora María Corina Machado regresó recientemente a Venezuela desde el exilio, tras siete intentos fallidos que activistas de la oposición afirmaron que fueron frustrados por el gobierno.

El secretario de Estado Marco Rubio ha dicho que el regreso de la política opositora fue el resultado de "conversaciones de reconciliación", lo que consideró "la mejor oportunidad" que ha tenido Venezuela en tres décadas para lograr elecciones libres y justas y una democracia duradera.

La falta de una fecha para las elecciones ha dejado a muchos venezolanos divididos en cuanto a su sentir hacia Trump. Si bien están aliviados de que Maduro ya no sea presidente, muchos creen que la decisión de la Casa Blanca de priorizar la reactivación de la industria petrolera por encima de medidas a favor de la democracia fue el enfoque equivocado para lograr cambios significativos en su país.