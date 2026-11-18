TEPJF ordena financiamiento público a Somos y PAZ
La Sala Regional Monterrey anuló la decisión de Tribunal potosino que negó los recursos
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Los partidos políticos Somos y PAZ en San Luis Potosí podrán recibirán financiamiento público, luego de que el Tribunal Electoral de Poder Judicial de la Federación (TEPJF) revocó la decisión de negarles recursos por no alcanzar el porcentaje mínimo de votación en la elección inmediata anterior.
La controversia surgió cuando el Tribunal Electoral del Estado (TEESLP) invalidó los acuerdos del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac) que reconocían la acreditación local de ambos partidos y les asignaban prerrogativas.
Entre sus argumentos sostuvo que no habían obtenido al menos tres por ciento de la votación válida emitida en los comicios anteriores.
Sin embargo, la Sala Regional Monterrey del TEPJF determinó que ese requisito no podía aplicarse a ambas organizaciones, pues obtuvieron su acreditación después de la última elección y no estuvieron en condiciones jurídicas de participar.
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La legislación contempla reglas específicas para el financiamiento de partidos de reciente acreditación.
La resolución aprobada, obliga al Ceepac a realizar una nueva distribución de las prerrogativas para incluir a ambos partidos.
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