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El cuerpo de una mujer asesinada a balazos fue localizada en la comunidad de Guadalupe Victoria, perteneciente al municipio de Mexquitic de Carmona, aunque ubicado al poniente de la capital potosina.

El hallazgo ocurrió la noche del lunes en la prolongación Graciano Sánchez, en que algunos transeúntes vieron que había una mujer tirada a medio camino y al acercarse se percataron que estaba herida.

Dieron aviso a las autoridades y al sitio acudieron elementos de la Policía Municipal de Mexquitic en compañía de los paramédicos, quienes al revisarla se percataron que estaba sin vida presentando heridas por impactos de arma de fuego.

Las autoridades municipales acordonaron el área donde estaba el cuerpo y más tarde arribaron los peritos de la Vicefiscalía Científica para realizar una inspección en el sitio en busca de indicios.

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En calidad de desconocido, el cuerpo fue enviado al Servicio Médico Legista en donde se le practicaría la autopsia de ley para ser entregado a los familiares una vez que lo reclamen.

La Fiscalía General del Estado, por su parte, inició la carpeta de investigación sobre el caso bajo el protocolo de feminicidio en espera de dar con los responsables y proceder en su contra de acuerdo a la ley.

Este nuevo presunto feminicidio se suma a otro ocurrido apenas el pasado domingo, cuando en una vivienda de la colonia El Vergel, en la capital potosina, una mujer también fue asesinada a balazos y en este caso tampoco ha sido detenido el responsable.