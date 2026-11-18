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La vuelta continua a la derecha ya no podrá realizarse de manera generalizada en las calles de San Luis Potosí, sino únicamente en aquellas intersecciones que cuenten con señalamiento expreso que autorice esta maniobra, de acuerdo con las modificaciones al Reglamento de Tránsito del municipio, publicadas en el Periódico Oficial del Estado.

Reglamento establece señalización para vuelta continua

La reforma establece, en el artículo 125, fracción VII, que los automovilistas podrán incorporarse de manera continua hacia la derecha solamente en los cruceros donde exista una señal que indique "vuelta a la derecha continua".

Además, los conductores deberán realizar la maniobra con precaución, por lo que la ausencia de un semáforo en rojo no significa que el movimiento esté permitido en cualquier intersección.

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Precauciones ante semáforo en rojo

El reglamento también contempla los casos en que el semáforo se encuentre en rojo. En esas circunstancias, aun cuando exista el señalamiento que autorice la vuelta continua, los conductores deberán extremar precauciones y permitir preferentemente el paso de los vehículos que tengan luz verde.

La disposición mantiene así la prioridad de circulación para quienes cuentan con autorización del semáforo.