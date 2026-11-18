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FRISCO, Texas, EE.UU. (AP) — Los Cowboys le quitaron las funciones de cantar las jugadas al coordinador defensivo novato Christian Parker después de que Dallas permitió tres largos touchdowns y la mayor cantidad de yardas en casa en la historia de la franquicia durante la derrota ante San Francisco.

Parker conservará su cargo, pero el excoordinador defensivo de la NFL Mike Pettine, quien se incorporó al cuerpo técnico hace un mes como consultor, será quien cante las jugadas, confirmó el miércoles el entrenador Brian Schottenheimer.

Schottenheimer dijo que cree que Parker todavía tiene futuro con la organización, pero que quería hacer este cambio en parte por la experiencia de Pettine.

"Cuando lo miras, hay diferentes maneras de cantar las jugadas", dijo Schottenheimer. "Pettine ha hecho esto durante mucho tiempo. Quiero ser muy claro. Cantar las jugadas es algo muy colaborativo".

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La derrota 46-40 ante los 49ers estuvo lejos de ser el primer colapso defensivo bajo el mando de Parker, de 34 años, el coordinador defensivo más joven en la historia de la franquicia. Pero fue la más frustrante para el entrenador Brian Schottenheimer, quien calificó el desempeño general como "inaceptable" y el tacleo como "atroz".

La derrota ante San Francisco fue la tercera vez en la historia de la franquicia en que los Cowboys anotan al menos 40 puntos y no ganan el partido. Dos han sido bajo Schottenheimer. La otra fue un empate 40-40 contra Green Bay en 2025, la única temporada de Matt Eberflus antes de que fuera despedido y reemplazado por Parker.

Dallas (4-6) recibe a Tennessee (1-8) el domingo, y los Cowboys todavía tienen esperanzas de intentar alcanzar a los Giants de Nueva York Giants en la mediocre división Este de la Conferencia Nacional.

La medida llega un día después de que el gerente general Jerry Jones indicase en su programa de radio que Dallas estaba considerando un cambio en las responsabilidades de Parker.

El lunes, Schottenheimer no se comprometió sobre ningún cambio que involucrara a Parker. Sus palabras contundentes después del partido fueron notables porque el entrenador ofreció un apoyo firme a Parker cuando las críticas aumentaron a principios de la temporada.

Los Cowboys también respondieron a las críticas al sacar a Pettine del retiro para ayudar a Parker. Pettine, quien fue entrenador en jefe en Cleveland hace una década, y Parker trabajaron juntos en Green Bay.

Los Cowboys entrevistaron a candidatos con más experiencia antes de contratar a Parker, quitándoselo a Filadelfia, su rival de división. Tuvo una sólida racha de dos años y desarrolló a un par de cornerbacks All-Pro en Quinyon Mitchell y Cooper DeJean. Los Eagles ganaron títulos divisionales consecutivos, la primera vez que eso sucede en el Este de la NFC en más de 20 años.

Mientras Dallas ha estado plagado de asignaciones fallidas y problemas de comunicación de manera muy similar a como estaba la defensa bajo Eberflus, dos situaciones en particular expusieron a Parker a críticas demoledoras.

La primera llegó en la Semana 3 contra Baltimore, cuando los Ravens tomaron posesión con 7 segundos restantes después del gol de campo del empate de Dallas y completaron un pase de 27 yardas mientras detenían el reloj con 1 segundo por jugar para preparar el gol de campo ganador de 56 yardas de Tyler Loop.

La segunda fue el domingo contra los 49ers, cuando un blitz dejó al pass rusher de 37 años Von Miller en cobertura mano a mano con el veloz corredor Christian McCaffrey, quien corrió sin ser tocado la mayor parte de las 66 yardas para un touchdown que sentenció el partido.

McCaffrey también tuvo un TD de 74 yardas para convertirse en el primer corredor en la historia de la NFL en anotar en dos jugadas de pase de al menos 65 yardas en el mismo partido. Deebo Samuel anotó en uns acción de 70 yardas que sorprendió a la defensa de Dallas.

Los Cowboys permitieron 584 yardas contra los Niners, la tercera mayor cantidad en la historia del club. Dallas ha tolerado seis jugadas de al menos 50 yardas en los últimos tres partidos. Eso es una más que Chicago, el equipo con la segunda mayor cantidad, ha permitido en toda la temporada.

Dallas promedia 393.8 yardas totales y 154.1 yardas permitidas por tierra por partido, los últimos en ambos apartados de la NFL. Los Cowboys son 30mos en defensa contra la anotación, permitiendo 28.2 puntos por partido.