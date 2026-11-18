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Ucrania arremetió el miércoles contra una propuesta del director del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) de nombrar a un funcionario ruso que enfrenta sanciones de Kiev para ocupar un puesto de alto nivel dentro de la agencia de Naciones Unidas.

El ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Andrii Sybiha, señaló en la red social X que la propuesta de nombrar a Alexey Ferapontov como director general adjunto es "categóricamente inaceptable", e hizo un llamado al titular de la agencia, Rafael Mariano Grossi, para "dejar de lado este nombramiento".

En una nota enviada el 16 de noviembre a los 35 miembros de la Junta de Gobernadores del OIEA, a la que The Associated Press tuvo acceso, Grossi propuso la nominación de Ferapontov para el cargo de director general adjunto en el Departamento de Energía Nuclear.

En la nota también se propuso a un candidato de Estados Unidos para el puesto de director general adjunto en el Departamento de Gestión, y a un candidato de Macedonia del Norte para convertirse en director en el Departamento de Salvaguardas.

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Grossi propuso celebrar esta semana una sesión informativa informal con los miembros de la junta para discutir los nombramientos. Según el Estatuto del OIEA y su reglamento del personal, el director general del organismo tiene la autoridad para designar a miembros del personal.

Bajo sanciones en Ucrania

"Ferapontov está sujeto a sanciones ucranianas por su participación en los intentos de Rusia de legitimar la incautación ilegal de la central nuclear de Zaporiyia", escribió Sybiha en X. "Los funcionarios implicados en este tipo de violaciones deberían rendir cuentas, no ser recompensados con puestos de alto nivel en organizaciones internacionales", añadió.

"Nombrar a un alto funcionario de la autoridad rusa cómplice de legitimar la incautación ilegal rusa de la planta sería un respaldo inaceptable a la impunidad y un duro golpe a la credibilidad del organismo", puntualizó Sybiha.

Ferapontov se desempeña actualmente como subdirector de Rostechnadzor, el Servicio Federal de Supervisión Ambiental, Industrial y Nuclear de Rusia.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia no respondió de momento a una solicitud de comentarios.

La central nuclear de Zaporiyia ha estado bajo el control de Rusia desde el inicio de la invasión a gran escala de Ucrania. Aunque la planta no está en operaciones, necesita de un suministro externo fiable de electricidad para enfriar sus seis reactores y el combustible gastado, a fin de evitar una catástrofe nuclear.

La central se ubica cerca del frente de batalla y ha estado bajo ocupación rusa desde marzo de 2022. Ucrania y Rusia se han culpado mutuamente de bombardeos cerca de la instalación.

El pasado 8 de noviembre, la instalación experimentó su 27.ª pérdida total de suministro eléctrico externo desde el inicio del conflicto, indicó el OIEA. La línea eléctrica externa ya fue restablecida, pero las reservas de diésel necesarias para los generadores de emergencia se han reducido, advirtió el organismo.

Grossi busca convertirse en el próximo secretario general de la ONU

Sybiha también hizo referencia a la campaña de Grossi para convertirse en el próximo secretario general de Naciones Unidas, subrayando la importancia de la "independencia e imparcialidad" del OIEA.

"No puede haber lugar para consideraciones políticas o influencia externa en decisiones de tanta importancia", escribió.

Grossi confirmó sus planes de nombrar a Ferapontov como director general adjunto en el Departamento de Energía Nuclear del OIEA durante una conferencia de prensa el miércoles, el primer día de una reunión ordinaria de la Junta de Gobernadores del OIEA en Viena. Aseguró que los criterios para realizar este tipo de nombramientos están relacionados con la "experiencia técnica y las capacidades técnicas" de los designados.

"Cuando nombro a alguien, no estoy nombrando a un país, no estoy nombrando una política, no estoy nombrando preferencias en este sentido", subrayó Grossi. "Estamos nombrando a la persona y al individuo que tiene las capacidades para desempeñar ese cargo".

Agregó que, en el caso específico de Ferapontov, "es un experto muy reconocido en áreas como la seguridad nuclear, la protección nuclear y otras".

El puesto quedó vacante después de que el OIEA suspendió en septiembre al anterior titular, Mikhail Chudakov, un alto funcionario ruso que se desempeñó durante varias décadas en la industria nuclear de Rusia.

Según informes, Chudakov promovió entre un grupo juvenil de la ONU un libro que publicó bajo seudónimo y que presuntamente contenía comentarios denigrantes sobre el feminismo y las personas LGBT, además de expresar apoyo a un gobierno autoritario. El OIEA nunca comentó públicamente sobre la suspensión. Bloomberg fue el primer medio en informar sobre la suspensión de Chudakov.

El OIEA tiene seis puestos de director general adjunto.