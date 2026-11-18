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MATEHUALA.- La mañana de este martes, dos personas perdieron la vida y otras cuatro resultaron gravemente lesionadas en un choque por alcance registrado en la carretera federal ´57, en el tramo Matehuala-El Huizache.

Al lugar acudieron elementos de Protección Civil Municipal de Matehuala, Cruz Roja, Bomberos de Matehuala y diversas corporaciones policiacas.

Los hechos se presentaron en el kilómetro 152 de la carretera 57, a la altura de la comunidad de San Gabriel, donde se impactaron un automóvil Chevrolet con placas de circulación del estado de Guanajuato, contra una camioneta tipo Nissan, en la que viajaban trabajadores que realizan mantenimiento carretero.

Debido a la fuerza del impacto, el automóvil quedó completamente destrozado, por lo que testigos del accidente solicitaron inmediatamente apoyo a través de los números de emergencia. Al lugar acudieron elementos de Protección Civil, Cruz Roja de Matehuala, Bomberos y corporaciones policiacas, quienes acordonaron el área para evitar otro accidente.

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Asimismo, localizaron a cuatro personas lesionadas, quienes presentaban golpes y heridas de gravedad, por lo que fueron abordadas en ambulancias y trasladadas a un hospital de Matehuala para recibir atención médica especializada. Lamentablemente, dos pasajeros del carro perdieron la vida en momento del accidente y las corporaciones de auxilio realizaron maniobras para rescatar los cuerpos, que habían quedado prensados entre los fierros retorcidos de la unidad.

Hasta el momento, se desconoce la identidad de las personas fallecidas, aunque los cuerpos fueron enviados al Semefo de Matehuala en donde serían entregados a los parientes una vez que los reclamaran.

Por su parte, también el Ministerio Público inició las diligencias legales para deslinde de responsabilidades, en tanto que elementos de la Guardia Nacional también tomaron conocimiento del accidente.