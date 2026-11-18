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La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) pronosticó condiciones de bancos de niebla durante este miércoles y adelantó que el frío cederá ligeramente este jueves.

De acuerdo con el reporte meteorológico en las zonas Altiplano y Centro se esperan temperaturas máximas de 22 grados y mínimas de 9 grados. Para el Altiplano se prevén vientos del sureste con rachas de hasta 30 kilómetros por hora, mientras que en la región Centro predominarán los vientos del noreste.

Para la Zona Media se pronostica una temperatura máxima de 24 grados y mínima de 11 grados, con vientos del este y rachas de hasta 30 kilómetros por hora.

En la zona Huasteca se esperan las temperaturas más elevadas del estado, con una máxima de 27 grados y una mínima de 11 grados. Se esperan lluvias y lloviznas además de vientos provenientes del sureste.

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Para el jueves 19 de noviembre, el pronóstico contempla un leve aumento de las temperaturas máximas, con valores de 23° en el Altiplano, 22° en la Zona Centro, 26° en la Zona Media y 28° en la Huasteca.

Ante estas condiciones, la Coordinación Estatal de Protección Civil exhorta a la población a tomar precauciones, particularmente durante las primeras horas del día y en zonas donde se presenten bancos de niebla o precipitaciones.

De igual manera, recordó la disponibilidad de su línea en WhatsApp para recibir reportes de auxilio y emergencias en el número 4442132858, mencionando también la línea de emergencias 911.