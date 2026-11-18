Prevé CEPC ligero ascenso de temperaturas para el jueves
En la Zona Media la máxima será de 26° y en la Huasteca de 28°, según el pronóstico
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) pronosticó condiciones de bancos de niebla durante este miércoles y adelantó que el frío cederá ligeramente este jueves.
De acuerdo con el reporte meteorológico en las zonas Altiplano y Centro se esperan temperaturas máximas de 22 grados y mínimas de 9 grados. Para el Altiplano se prevén vientos del sureste con rachas de hasta 30 kilómetros por hora, mientras que en la región Centro predominarán los vientos del noreste.
Para la Zona Media se pronostica una temperatura máxima de 24 grados y mínima de 11 grados, con vientos del este y rachas de hasta 30 kilómetros por hora.
En la zona Huasteca se esperan las temperaturas más elevadas del estado, con una máxima de 27 grados y una mínima de 11 grados. Se esperan lluvias y lloviznas además de vientos provenientes del sureste.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Para el jueves 19 de noviembre, el pronóstico contempla un leve aumento de las temperaturas máximas, con valores de 23° en el Altiplano, 22° en la Zona Centro, 26° en la Zona Media y 28° en la Huasteca.
Ante estas condiciones, la Coordinación Estatal de Protección Civil exhorta a la población a tomar precauciones, particularmente durante las primeras horas del día y en zonas donde se presenten bancos de niebla o precipitaciones.
De igual manera, recordó la disponibilidad de su línea en WhatsApp para recibir reportes de auxilio y emergencias en el número 4442132858, mencionando también la línea de emergencias 911.
UNAM: "El Niño" golpeará a México con frío, calor y sequía
Especialistas de la UNAM y organismos federales prevén condiciones extremas
no te pierdas estas noticias
Prevé CEPC ligero ascenso de temperaturas para el jueves
PULSO
En la Zona Media la máxima será de 26° y en la Huasteca de 28°, según el pronóstico
TEPJF ordena financiamiento público a Somos y PAZ
Ana Paula Vázquez
La Sala Regional Monterrey anuló la decisión de Tribunal potosino que negó los recursos
Desecha TEESLP queja por presunta promoción de Ruth González
Ana Paula Vázquez
Las expresiones de Torres Cedillo fueron espontáneas y estuvieron dirigidas al periodista, determinó el tribunal