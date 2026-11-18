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La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó la inconstitucionalidad de las "miniprecampañas" en San Luis Potosí, aprobada por el Congreso del Estado.

El Pleno de la SCJN dejó este miércoles sin efecto legal, la determinación de reducir y de establecer un mismo periodo de 20 días de duración para las precampañas de gubernatura, diputaciones locales y ayuntamientos.

"No resulta razonable, pues cada cargo implica realidades territoriales y organizativas distintas", señaló la Corte sobre la acción de inconstitucionalidad 113/2026 y su acumulada 114/2026.

Además, consideró inconstitucional reducir el plazo para recabar apoyo de la ciudadanía en las candidaturas independientes a la gubernatura, diputaciones y ayuntamientos, sin disminuir el porcentaje de respaldo exigido para obtener el registro. Con la reforma, los aspirantes debían presentar 46 mil firmas de respaldo en apenas 20 días.

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Con seis votos, la Corte invalidó el plazo uniforme de las precampañas y, con siete, el periodo de 20 días para reunir apoyo ciudadano. Ambas decisiones dejarán sin efecto las disposiciones correspondientes del decreto 0586 y harán que recuperen vigencia las normas anteriores, una vez notificados los puntos resolutivos al Congreso estatal.

"Con esta decisión, se fortalece el ejercicio efectivo del derecho a ser votado o votada y se brinda certeza al proceso electoral", señaló la SCJN.

Con información de Ana Paula Vázquez/Pulso