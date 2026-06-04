Al menos 10 muertos en ataques israelíes en Gaza, dicen hospitales

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DEIR AL-BALAH, Franja de Gaza (AP) — Los ataques israelíes en Gaza provocaron la muerte de al menos a 10 palestinos el jueves, según hospitales locales, mientras gran parte de la atención mundial se centraba en los combates entre Israel y Hezbollah en Líbano.

Nueve personas murieron en al menos cuatro ataques distintos realizados durante la noche en Ciudad de Gaza, según el Hospital Shifa, que recibió los cuerpos. El hospital afirmó que entre las víctimas había dos mujeres y dos niños.

Otro ataque, efectuado en Ciudad de Gaza el jueves por la noche, provocó la muerte de menos una persona e hirió a otra, según el Hospital de Campaña Saraya, operado por la Media Luna Roja.

Imágenes de uno de los ataques mostraron un enorme agujero en un piso superior de lo que parecía ser un edificio de apartamentos. La explosión abrió boquetes en las paredes interiores y esparció pertenencias manchadas de sangre por toda una habitación y hacia la calle.

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"Dicen que la guerra se ha detenido, pero la guerra no se ha detenido", dijo Walid Shbeir, el tío de uno de los hombres muertos en los ataques, mientras familiares lloraban a las víctimas en el Hospital Shifa. "Cada noche hay muertos, y tenemos mártires. Cada noche, por la mañana, por la tarde y por la noche, esta matanza es continua para nosotros".

El ejército israelí señaló que en los ataques nocturnos en el norte de Gaza fueron abatidos cuatro combatientes de Hamás, a quienes describió como miembros de alto rango de un aparato responsable de proteger a los líderes del grupo insurgente y de proporcionarles evaluaciones de inteligencia. El ejército dijo que, antes de los ataques, se tomaron medidas para mitigar el riesgo de daño a civiles, incluido el uso de municiones de precisión y vigilancia aérea.

No se sabe cuál era el objetivo del ataque nocturno, y hasta el momento, el ejército no ha respondido a una solicitud de comentarios al respecto.

La semana pasada, Israel abatió al principal líder militar de Hamás, dos semanas después de ataques en los que murió su predecesor.

Más de 900 palestinos muertos desde que comenzó el alto el fuego

Las muertes fueron las más recientes en el enclave costero desde que un acuerdo de alto el fuego en octubre intentó detener una guerra de más de dos años entre Israel y el grupo armado palestino Hamás en Gaza. Aunque los combates más intensos han disminuido, el frágil alto el fuego ha registrado fuego israelí casi a diario.

Las fuerzas israelíes han llevado a cabo repetidos ataques aéreos y con frecuencia disparan contra palestinos cerca de zonas controladas por el ejército, matando a 936 personas desde que el alto el fuego entró en vigor, según el Ministerio de Salud de Gaza, que forma parte del gobierno encabezado por Hamás y cuyos cálculos suelen considerarse fiables por agencias de las Naciones Unidas y expertos independientes. El organismo no ofrece un desglose de muertes de civiles y de combatientes.

Los milicianos han realizado ataques a tiros contra las tropas, e Israel afirma que sus ofensivas responden a violaciones de la tregua o a amenazas contra sus tropas. Cuatro soldados israelíes han muerto en Gaza desde el alto el fuego.

Israel lanzó su ofensiva en Gaza en respuesta al ataque liderado por Hamás de octubre de 2023, que mató a unas 1.200 personas y tomó a otras 251 como rehenes.

Global Sumud dice que 11 activistas están detenidos en Libia

Al menos 11 activistas internacionales que intentaban llamar la atención sobre el bloqueo de Israel a Gaza han estado detenidos en Libia durante más de una semana mientras trataban de llegar al territorio por tierra, según la Flotilla Global Sumud.

Informes de medios libios dijeron que los activistas fueron detenidos por acusaciones de entrada ilegal y falta de permisos. Los organizadores de Global Sumud dijeron que todos los participantes tenían visas válidas.

La flotilla marítima de la organización, compuesta por decenas de embarcaciones, fue interceptada el mes pasado antes de llegar a Gaza. Cientos de activistas fueron deportados vía Israel y Grecia. Israel acusó a la flotilla de ser un "truco de relaciones públicas" que llevaba cantidades muy pequeñas de ayuda.

Más de 200 trabajadores sanitarios y activistas han intentado una ruta separada por tierra para llegar a Gaza. Salieron de Mauritania el 15 de mayo y se dirigieron hacia Egipto para entrar a Gaza a través del cruce de Rafah.

Global Sumud dijo que un ciudadano tunecino fue arrestado el 19 de mayo a unos 25 kilómetros (15 millas) de la frontera entre Libia y Túnez mientras regresaba a casa. Otras 10 personas fueron detenidas el 24 de mayo mientras intentaban negociar un paso seguro para su convoy en un puesto de control cerca de Sitre, en Libia, a lo largo de la costa mediterránea a menos de la mitad del camino entre Túnez y Egipto.

La organización, que ha condenado las detenciones como "ilegales" y "arbitrarias", dijo que Libia anunció por primera vez que el 25 de mayo detuvo a los activistas, que proceden de Túnez, Argentina, Portugal, Italia, Estados Unidos, Uruguay, Polonia y España. Su detención se amplió el martes por otros 10 días.