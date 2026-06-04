AMLO es el más querido y eso les da coraje: Sheinbaum

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La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo (CSP) agradeció este jueves el apoyo del expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en un momento que consideró de definición para el curso del país y la defensa de la soberanía.

"Todo esto que hemos venido platicando, que mencionamos el domingo, tiene que ver con lo que escribe el Presidente López Obrador y además le agradezco enormemente, la verdad, el apoyo y lo que dice de mí", expresó durante su conferencia matutina.

A la par, criticó la misoginia de la oposición al afirmar que ella no gobierna y que lo hace López Obrador: "no se puede ser más misógino que eso". Además aseguró que no habrá ruptura con el expresidente, quien inició la llamada Cuarta Transformación y a quien la oposición "le tiene coraje" por su vínculo con el pueblo.

"¿Que quisieran los adversarios? Pues que nos separaramos, que hubiera división al interior de nuestro movimiento. ¡Imagínense! Yo luché con López Obrador, años, años, y en campaña dije 'que siga la transformación' y luego llegó aquí y digo 'no, López Obrador no'. ¿Cómo creen?", aseveró y agregó que AMLO terminó su sexenio como "el Presidente más querido de la historia. Eso es a lo que le tienen coraje".

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La mandataria también resaltó el amor al pueblo del expresidente y que ha llevado a la oposición a desplegar una ofensiva mediática, de la mano de la derecha internacional para impulsar la narrativa de una colusión con el narcotráfico.

"A mí me da cosa porque como no tienen otra cosa, porque no tienen vínculo con el pueblo. Como no lo tienen, entonces inventan estas barbaridades. [...] Por más que ahora quieran lanzar toda esta ofensiva, el pueblo es muy inteligente, y hay que seguir informando, por eso llamé a seguir informando en las plazas, en casa por casa, es lo mejor que puede haber porque en efecto hay una campaña de los medios, en las redes, muy vinculada con la derecha internacional, pero es un momento de definiciones y la verdad yo me siento muy tranquila", dijo.

Además, resaltó que durante el sexenio de López Obrador fueron capturados 39 líderes de los principales cárteles de la drogas, entre ellos, Ovidio Guzmán del Cártel del Pacífico (Cártel de Sinaloa), la esposa del "Mencho" Rosalinda "N", del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), así como cabecillas del Cártel del Golfo, Cártel del Noroeste, Cártel de Santa Rosa de Lima, de Los Arellano Félix, del Noroeste, Los Rojos y La empresa.

Ayer, el expresidente AMLO reapareció en redes sociales para difundir una carta en apoyo a la Presidenta Claudia Sheinbaum y pedir a Donald Trump que rectifique y vuelva a "gobernar como antes, con entusiasmo, de manera personal" y lo exhortó para que "mande al carajo a las rémoras que lo rodean y azuzan", sin importar de quienes se trate.

En el texto titulado "Mi apoyo sin condiciones a la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y una respetuosa reflexión sobre el Presidente Donald Trump", el exmandatario atribuye la nueva actitud de Trump a "sus falsos amigos y consejeros internos y del exterior", mismos que, dice, son culpables de embarcarlo "en viles y siniestras aventuras".

Además, narra cómo, cuando él interactuó con Trump durante su Presidencia, siempre tuvo un trato cordial con el mandatario estadounidense, por lo que le extraña su actitud de confrontación actual.

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"Mientras fui Presidente, se abstuvo de hablar mal de los mexicanos y de mencionar el muro; firmamos el nuevo tratado comercial", señaló López Obrador, además de afirmar que el republicano tampoco "puso trabas" a la exportación de tomate, atún o ganado con pretextos sanitarios o ambientales, como ha ocurrido desde su regreso a la Casa Blanca.