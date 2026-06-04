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Detienen en EU a militar ligado al caso Ayotzinapa

Enrique Martínez-Chávez permanecerá bajo custodia de ICE hasta su posible deportación a México

Por El Universal

Junio 04, 2026 04:18 p.m.
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Foto: ICE Los Angeles

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      El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) detuvo en Hawthorne, California a Enrique Martínez-Chávez, vinculado al caso Ayotzinapa.

      En un comunicado, se detalla que Martinez-Chavez, de 32 años, "es buscado en su país natal, México, por desaparición forzada de personas mientras era miembro del ejército mexicano".

      Añade que "permanecerá bajo custodia de ICE hasta que pueda ser enviado de regreso a casa".

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