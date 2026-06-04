Detienen en EU a militar ligado al caso Ayotzinapa

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) detuvo en Hawthorne, California a Enrique Martínez-Chávez, vinculado al caso Ayotzinapa.

En un comunicado, se detalla que Martinez-Chavez, de 32 años, "es buscado en su país natal, México, por desaparición forzada de personas mientras era miembro del ejército mexicano".

Añade que "permanecerá bajo custodia de ICE hasta que pueda ser enviado de regreso a casa".

LEA TAMBIÉN Sheinbaum recibe a familiares de 43 Ayotzinapa en Palacio Nacional Familiares pidieron reactivar la presencia del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí