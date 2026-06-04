Detienen en EU a militar ligado al caso Ayotzinapa
Enrique Martínez-Chávez permanecerá bajo custodia de ICE hasta su posible deportación a México
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) detuvo en Hawthorne, California a Enrique Martínez-Chávez, vinculado al caso Ayotzinapa.
En un comunicado, se detalla que Martinez-Chavez, de 32 años, "es buscado en su país natal, México, por desaparición forzada de personas mientras era miembro del ejército mexicano".
Añade que "permanecerá bajo custodia de ICE hasta que pueda ser enviado de regreso a casa".
Sheinbaum recibe a familiares de 43 Ayotzinapa en Palacio Nacional
Familiares pidieron reactivar la presencia del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
no te pierdas estas noticias
Detienen en EU a militar ligado al caso Ayotzinapa
El Universal
Enrique Martínez-Chávez permanecerá bajo custodia de ICE hasta su posible deportación a México
Escuadrón de Salvamento alerta por mar de fondo en Mazatlán
El Universal
Se establecen horarios y banderas para la seguridad en playas ante mar de fondo.
Secretaría de las Mujeres cumple 50 días sin titular
El Universal
Desde el 16 de abril, la Secretaría de las Mujeres opera sin titular oficial, mientras Claudia Sheinbaum revisa perfiles.