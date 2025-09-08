Alcanza dron hutí aeropuerto israelí

TEL AVIV, Israel.- Un dron lanzado por los rebeldes hutíes de Yemen atravesó las defensas aéreas en capas de Israel el domingo y se estrelló en el aeropuerto del sur del país, dijo el Ejército israelí, lo que causó cristales rotos, el cierre temporal del espacio aéreo comercial y una persona herida.

El daño al Aeropuerto Ramón pareció ser limitado y los vuelos se reanudaron en pocas horas. Los hutíes se atribuyeron la responsabilidad del ataque.

El ataque sigue a los bombardeos israelíes en la capital de Yemen, que está controlado por los rebeldes, que mataron al primer ministro hutí y a otros altos funcionarios en una importante escalada del conflicto de casi dos años entre Israel y el grupo armado respaldado por Irán.

En Ciudad de Gaza, el Ejército israelí arrasó el domingo con otra torre de gran altura que albergaba a cientos de palestinos desplazados y urgió a la gente a moverse hacia el sur mientras intensificaba su ofensiva en la ciudad.

Mientras tanto, una decisión innovadora de la Corte Suprema de Israel dictaminó que Israel no estaba proporcionando a los detenidos palestinos bajo su custodia comida suficiente para asegurar la subsistencia básica. Ordenó al Estado “garantizar condiciones de vida básicas de acuerdo con la ley” para los miles de palestinos en sus instalaciones de detención.

El otoño del domingo, hecho en respuesta a una petición de grupos de derechos humanos israelíes que alegaban hambre en las prisiones israelíes, fue un inusual fallo oficial sobre las políticas de guerra de Israel que han provocado indignación y furia en el extranjero.

Rebeldes hutíes escalan ataques contra Israel

Después del asesinato del primer ministro hutí Ahmed al-Rahawi por parte de Israel el jueves pasado, los milicianos prometieron escalar sus ataques dirigidos a Israel y los barcos mercantes que navegan por la vital ruta comercial del mar Rojo.

El domingo, uno de varios drones hutíes lanzados desde Yemen atravesó el sistema de defensa de Israel y se estrelló en la terminal de pasajeros del Aeropuerto Internacional Ramon cerca de la ciudad turística de Eilat, dijo la Autoridad de Aeropuertos de Israel, desviando vuelos sobre el sur de Israel e infligiendo heridas leves de metralla a un hombre de 63 años.

El portavoz militar hutí, el general de brigada Yahya Saree, dijo que el grupo lanzó ocho drones contra Israel como una señal de que los rebeldes “escalarán sus operaciones militares y no retrocederán en su apoyo a Gaza”. Advirtió que los aeropuertos israelíes “no están seguros y serán atacados continuamente”.

El Ejército israelí dijo que interceptó tres drones de ataque hutíes cerca de la frontera de Israel con Egipto y estaba investigando por qué no detectó el cuarto dron que cayó en el Aeropuerto Ramón como una aeronave hostil.

Los hutíes han intensificado sus ataques aéreos sobre Israel en los últimos meses, incluso desplegando ojivas con municiones de racimo que dispersan pequeñas bombas sobre un área amplia y pueden evadir las defensas aéreas israelíes.