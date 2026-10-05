Alemania anuncia más ayuda a Ucrania

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Kiev, Ucrania.- El canciller alemán Friedrich Merz anunció un nuevo paquete de ayuda para Ucrania por valor de más de 1.300 millones de euros (1.500 millones de dólares) durante una visita a Kiev el domingo, en una muestra de apoyo mientras Rusia intensificaba sus ataques contra ciudades.

La guerra se ha intensificado, con Moscú amenazando ciudades de toda Ucrania con misiles balísticos difíciles de interceptar y drones propulsados por reactores, mientras Kiev ha estado atacando la industria petrolera y empresas de Rusia.

Aproximadamente 1,000 millones de euros (1,100 millones de dólares) del paquete son ayuda militar, incluidas armas de largo alcance, drones de combate y tecnología satelital, "para que Ucrania también pueda atacar las plataformas de lanzamiento rusas", anunció Merz en conferencia de prensa. Alemania también está proporcionando unos 350 millones de euros (395 millones de dólares) en ayuda energética antes del invierno para generadores, subestaciones y trabajos de reparación, dijo.

El presidente ucraniano Volodímir Zelenski declaró en la reunión que los dos países también firmaron 15 acuerdos por valor de más de 8,500 millones de euros (9,600 millones de dólares), en su mayoría sobre cooperación en seguridad, producción y adquisición de armas, así como un acuerdo para ampliar sus esfuerzos conjuntos contra drones.

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"Este es armamento que ayudará ahora mismo", escribió Zelenski en X agregando que también hablaron de la necesidad de defensa aérea, que calificó de "clave" en este momento.

En la conferencia de prensa, Zelenski indicó que la visita de Merz en medio de los ataques rusos fue "una señal importante de apoyo a Ucrania y del coraje de Alemania y de toda Europa".

Merz y Zelenski visitaron un edificio de la Academia Nacional de Ciencias de Ucrania en el centro de Kiev que resultó dañado en un atentado ruso que mató a dos personas el lunes, mientras sonaban las sirenas de alerta antiaérea en toda la capital.

"Estos ataques bárbaros contra la población civil de Ucrania deben cesar. Estos son crímenes de guerra diarios", sostuvo Merz en el lugar, a unos cientos de metros de la embajada de Alemania. Dirigiéndose al presidente ruso Vladímir Putin le pidió poner fin a "esta guerra sin sentido", y añadió: "Estamos listos para hablar".