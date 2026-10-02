Alemania construye enorme turbina eólica

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Schipkau, Ale.- Un aerogenerador descrito como el más alto del mundo se eleva ahora 365 metros sobre el paisaje escasamente poblado del este de Alemania, superando la altura de la Torre Eiffel.

La colosal turbina se ha construido en un parque eólico ya existente en Lusacia, al sureste de Berlín. La región, que en su día fue un importante centro de minería de lignito, se ha orientado cada vez más hacia las energías renovables en los últimos años. El prototipo alcanzó su altura total esta semana y está previsto que sea inaugurado a mediados de noviembre.

Jochen Grossmann, director ejecutivo de Gicon, la empresa de Dresde que construyó la torre, señaló que la estructura aprovecharía los vientos más fuertes y confiables que se encuentran a mayor altura. Los aerogeneradores convencionales suelen tener una altura de buje —la distancia desde el suelo hasta el centro del rotor— muy por debajo de los 200 metros.

"A 300 metros, tenemos un viento tan constante y fuerte que podemos producir más del doble de energía eléctrica que con la misma instalación a las alturas actuales", declaró Grossmann el jueves.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

También sería posible producir electricidad durante una parte mucho mayor del año que con las turbinas existentes. La turbina tiene una altura de buje de 300 metros, y sus palas del rotor llevan su altura total a 365 metros. Eso la hace más alta que la Torre Eiffel en París, con 330 metros, y la deja apenas por debajo de la torre de televisión de Berlín, el edificio más alto de Alemania, con 368 metros.