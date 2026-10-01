Anulan sentencia por homicidio tras uso de video IA en Arizona

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PHOENIX, Arizona, EE.UU. (AP) — La sentencia de 10 años de cárcel por homicidio impuesta a un hombre de Arizona fue anulada debido a que en el juicio se usó un video generado con inteligencia artificial que mostraba a la víctima muerta dirigiéndose a un juez antes de que se dictara la condena.

Sentencia anulada por video IA en Arizona

La Corte de Apelaciones de Arizona concluyó en una decisión difundida el miércoles que Gabriel Paul Horcasitas debe ser sentenciado de nuevo por la muerte a tiros de Christopher Pelkey en 2021, porque el video de IA no era confiable.

El tribunal determinó que el video cruzó la línea, ya que no reflejaba hechos reales y presentaba las declaraciones hechas en las imágenes como si provinieran directamente de la víctima.

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"De hecho, en lugar de documentar un hecho o grabar un momento en particular, el video de IA muestra una representación de la víctima y de sus pensamientos creada a partir de la imaginación de la hermana de la víctima", escribió el panel de tres jueces.

Jessica Gattuso, una abogada que representó a las víctimas en el caso, y Kristen Reller, la abogada de Horcasitas, declinaron hacer comentarios el jueves sobre la decisión.

Reller había argumentado que el juez de la Corte Superior Todd Lang violó las garantías del debido proceso al basarse en evidencia de IA. Gattuso y los fiscales manifestaron ante el tribunal de apelaciones que el juez de primera instancia no se equivocó, alegando que las imágenes eran una representación precisa del carácter de Pelkey.

Uso de video IA en juicio y reacciones

En lo que se cree que es un hecho sin precedentes en tribunales de Estados Unidos, la familia de Pelkey usó IA para crear un video con su imagen y darle una voz. Stacey Wales, hermana de Pelkey, planteó la idea de que su hermano hablara por sí mismo después de tener dificultades para imaginar qué diría.

Wales esperaba que se presentara una apelación contra la sentencia y se sintió decepcionada de que se citara el video generado por IA como motivo. Afirmó que su único objetivo era humanizar a su hermano ante el juez.

Un abogado especializado en apelaciones de víctimas le ha dicho a la familia que volver a utilizar la IA podría dar lugar a otra apelación.

La declaración de impacto en la víctima generada por IA se reprodujo durante una audiencia de sentencia en mayo de 2025, después de que nueve familiares y amigos de Pelkey se colocaran ante el juez y describieran lo emocionalmente devastados que estaban por su muerte.

Las autoridades afirman que Horcasitas, de 55 años, mató a tiros a Pelkey, de 37, durante un incidente vial en noviembre de 2021 en un semáforo en Chandler, un suburbio de Phoenix. Pelkey, que no estaba armado, recibió el disparo después de bajarse de su camioneta y caminar hacia el vehículo de Horcasitas.

Horcasitas fue declarado culpable de homicidio por la muerte de Pelkey y de poner en peligro a otros por un disparo que impactó otro vehículo en la intersección durante el incidente.

La recreación por IA de Pelkey decía que deseaba poder seguir estando con sus amigos y su familia, expresaba una creencia en el perdón y señalaba que era una lástima que Horcasitas se lo hubiera encontrado porque "en otra vida, probablemente podríamos haber sido amigos". El video no solicitaba una condena específica de prisión.

La abogada de Horcasitas argumentó en la apelación que su cliente no tuvo una oportunidad significativa de refutar el material del video generado por IA.

No está claro si los abogados o el tribunal sabían con anticipación que se usaría un video generado por IA. Pero los abogados que representan a la familia de Pelkey indicaron en documentos judiciales que la ley de Arizona no exige que las víctimas revelen a los fiscales, a los abogados defensores o al juez las declaraciones que planean hacer en el tribunal, y que las víctimas pueden ejercer sus derechos al hablar ante el tribunal o al presentar declaraciones escritas o grabadas en audio o video.

En un comunicado emitido el jueves, la fiscalía del condado de Maricopa dijo que sus fiscales sabían que la familia de la víctima se dirigiría al tribunal durante la sentencia, pero que no conocían la naturaleza de lo que presentarían.

Aunque el uso de la IA dentro del sistema judicial se está expandiendo, por lo general se ha reservado para tareas administrativas, investigación jurídica y preparación de casos. En Arizona, ha ayudado a informar al público sobre fallos en casos importantes.

Pero usar IA para generar declaraciones de impacto en la víctima marca una nueva herramienta para compartir información con el tribunal fuera de las fases probatorias.

Reller dijo al tribunal de apelaciones que el video no revela quién escribió las palabras utilizadas por la versión de IA de Pelkey y que no estaba respaldado por pruebas que establecieran que su contenido reflejaba con precisión las opiniones de Pelkey. Además, tenía un "peso emocional indebido" y transmitía una autenticidad que no habría existido si un familiar hubiera leído las mismas palabras en voz alta, sostuvo Reller.

La abogada de Horcasitas alegó que el juez sopesó las declaraciones hechas en el video generado por IA al decidir la condena, pero los fiscales argumentaron que Lang no consideró las imágenes al imponer el castigo.

Poco antes de dictar la sentencia, el juez comentó que "le encantó esa IA", pero no dijo desde el estrado si el video influyó en su decisión. Lang afirmó que sintió que el "perdón evidente del señor Horcasitas por parte de Pelkey refleja el carácter del que escuché hablar hoy".

Los abogados de la familia señalan que el juez ya estaba inundado de información pertinente de familiares y amigos de Pelkey antes de que se reprodujera el video de IA, y que nada en el video era incendiario. También indicaron que el abogado anterior de Pelkey no objetó el video de IA.