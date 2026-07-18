logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

EGRESAN DE PRIMARIA

Fotogalería

EGRESAN DE PRIMARIA

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Mundo

Alemania y Francia, en cooperación nuclear

Por AP

Julio 18, 2026 03:00 a.m.
A
Alemania y Francia, en cooperación nuclear
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      COLONIA, Alemania.- Los mandatarios de Alemania y Francia anunciaron el viernes que el ejército alemán participará en un ejercicio nuclear en el marco de una iniciativa francesa para profundizar la cooperación nuclear europea.

      La decisión de ambos países de profundizar la cooperación nuclear subraya la creciente autosuficiencia europea en materia de defensa, en medio de la preocupación por el futuro de los compromisos de seguridad de EU con el continente.

      "Haremos que fuerzas convencionales alemanas participen en un ejercicio nuclear realizado por las fuerzas armadas francesas antes que termine este año", anunció el canciller Friedrich Merz tras conversaciones con el presidente francés Emmanuel Macron, en la base aérea de Norvenich, cerca de Colonia, en el oeste de Alemania.

      Merz agregó que la cooperación con Francia "complementa" el acuerdo de reparto nuclear de la OTAN, con el que Alemania sigue comprometida. Bombas nucleares de EU están estacionadas en Alemania como parte de la disuasión nuclear de la OTAN y cazas alemanes han sido certificados para, transportar esas armas.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        Lidera Musk listado de Forbes sobre multimillonarios inmigrantes en EU
        Lidera Musk listado de Forbes sobre multimillonarios inmigrantes en EU

        Lidera Musk listado de Forbes sobre multimillonarios inmigrantes en EU

        SLP

        EFE

        India es el país con más personas en esa condición en ese país

        EU devuelve notas diplomáticas de México sobre trato a migrantes
        EU devuelve notas diplomáticas de México sobre trato a migrantes

        EU devuelve notas diplomáticas de México sobre trato a migrantes

        SLP

        El Universal

        Recomendó a México que expresara sus inquietudes por la vía diplomática, como es costumbre"

        EEUU intensifica ataques a infraestructura en Irán y estrecho de Ormuz
        EEUU intensifica ataques a infraestructura en Irán y estrecho de Ormuz

        EEUU intensifica ataques a infraestructura en Irán y estrecho de Ormuz

        SLP

        AP

        El conflicto por el control del estrecho de Ormuz ha elevado el precio del petróleo y provocado bajas en ambos bandos.

        Humo de incendios en Canadá genera dudas sobre final del Mundial
        Humo de incendios en Canadá genera dudas sobre final del Mundial

        Humo de incendios en Canadá genera dudas sobre final del Mundial

        SLP

        El Universal

        Presidente Trump responsabiliza a Canadá por contaminación que podría afectar a jugadores y aficionados en la final del Mundial.