Alemania y Francia, en cooperación nuclear
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COLONIA, Alemania.- Los mandatarios de Alemania y Francia anunciaron el viernes que el ejército alemán participará en un ejercicio nuclear en el marco de una iniciativa francesa para profundizar la cooperación nuclear europea.
La decisión de ambos países de profundizar la cooperación nuclear subraya la creciente autosuficiencia europea en materia de defensa, en medio de la preocupación por el futuro de los compromisos de seguridad de EU con el continente.
"Haremos que fuerzas convencionales alemanas participen en un ejercicio nuclear realizado por las fuerzas armadas francesas antes que termine este año", anunció el canciller Friedrich Merz tras conversaciones con el presidente francés Emmanuel Macron, en la base aérea de Norvenich, cerca de Colonia, en el oeste de Alemania.
Merz agregó que la cooperación con Francia "complementa" el acuerdo de reparto nuclear de la OTAN, con el que Alemania sigue comprometida. Bombas nucleares de EU están estacionadas en Alemania como parte de la disuasión nuclear de la OTAN y cazas alemanes han sido certificados para, transportar esas armas.
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