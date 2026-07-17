Buzón Fiscal Estatal ya es obligatorio; multas llegan a 4 mil 692 pesos

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Las personas físicas con obligaciones fiscales estatales tendrán hasta el próximo 22 de julio para activar el Buzón Fiscal Estatal. Quienes incumplan podrán recibir multas de entre mil 173 y 4 mil 692 pesos, de acuerdo con el Código Fiscal del Estado y el valor vigente de la Unidad de Medida y Actualización (UMA).

El nuevo sistema funcionará como un canal de comunicación entre la Secretaría de Finanzas (Sefin) y los contribuyentes para el envío de avisos, requerimientos y notificaciones relacionados con impuestos y obligaciones locales.

No sustituirá al Buzón Tributario del Servicio de Administración Tributaria (SAT). Ambos operarán de manera paralela: el federal se utiliza para asuntos administrados por el SAT, mientras que el estatal atenderá contribuciones y trámites correspondientes a San Luis Potosí.

Aunque el artículo 22 Bis del Código Fiscal establece que su utilización por parte de la autoridad será opcional y complementaria respecto de otros medios de notificación, los contribuyentes obligados sí deben activarlo y registrar sus datos de contacto dentro del plazo establecido.

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La disposición comprende, entre otros, a personas físicas y morales con trabajadores, prestadores de servicios de hospedaje, contribuyentes sujetos a impuestos ambientales, propietarios o usuarios de vehículos registrados en el estado y titulares de licencias para vender o distribuir bebidas alcohólicas.

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Multas por no activar el buzón

El artículo 149, fracción V, del Código Fiscal estatal establece una sanción de entre 10 y 40 veces el valor diario de la UMA para quienes no habiliten el buzón o no registren sus medios de contacto en los plazos correspondientes.

La UMA diaria vigente en 2026 es de 117.31 pesos, por lo que las sanciones serían las siguientes:

Multa mínima : mil 173.10 pesos .

: . Multa máxima: 4 mil 692.40 pesos.

El valor fue actualizado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía y se encuentra vigente desde el 1 de febrero de 2026. INEGI

¿Cómo se activa?

Para completar el registro, los contribuyentes deben ingresar al portal de la Secretaría de Finanzas, proporcionar al menos un correo electrónico y un número de teléfono celular, y contar con su e.firma vigente para generar la constancia de activación.

Antes de depositar algún documento en el buzón, la autoridad deberá enviar un aviso a los medios de contacto registrados por el contribuyente.

El plazo para las personas morales concluyó el pasado 22 de junio, mientras que para las personas físicas vencerá el 22 de julio, según el calendario publicado por la propia Secretaría de Finanzas.