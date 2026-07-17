Cae presunto operador de grupo criminal en Valles
La Guardia Civil detuvo a otro hombre y aseguró droga, un radio portátil y un vehículo en Villa Real
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Un presunto encargado de radiocomunicaciones y vigilancia para un grupo delictivo fue detenido junto con otro hombre en el fraccionamiento Villa Real, en Ciudad Valles.
La Guardia Civil Estatal identificó a los detenidos como Héctor "N", de 26 años, y Brandon "N", de 28. La corporación no precisó cuál de ellos desempeñaría las funciones de comunicación y vigilancia.
Durante la intervención fueron asegurados 35 artefactos metálicos conocidos como "ponchallantas", un radio portátil, un vehículo, bolsas con marihuana y dosis de una sustancia con características del "cristal".
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana estatal señaló que ambos eran considerados objetivos prioritarios por su presunta relación con actividades delictivas. Sin embargo, no detalló si contaban con órdenes de aprehensión ni especificó a qué organización pertenecerían.
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La dependencia tampoco informó la cantidad ni el peso de las sustancias decomisadas.
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Los dos hombres, el vehículo, la droga y los objetos asegurados fueron puestos a disposición de la autoridad competente, que determinará su situación jurídica.
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