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Cae presunto operador de grupo criminal en Valles

La Guardia Civil detuvo a otro hombre y aseguró droga, un radio portátil y un vehículo en Villa Real

Por Redacción

Julio 17, 2026 07:28 p.m.
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Cae presunto operador de grupo criminal en Valles
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      Un presunto encargado de radiocomunicaciones y vigilancia para un grupo delictivo fue detenido junto con otro hombre en el fraccionamiento Villa Real, en Ciudad Valles.

      La Guardia Civil Estatal identificó a los detenidos como Héctor "N", de 26 años, y Brandon "N", de 28. La corporación no precisó cuál de ellos desempeñaría las funciones de comunicación y vigilancia.

      Durante la intervención fueron asegurados 35 artefactos metálicos conocidos como "ponchallantas", un radio portátil, un vehículo, bolsas con marihuana y dosis de una sustancia con características del "cristal".

      La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana estatal señaló que ambos eran considerados objetivos prioritarios por su presunta relación con actividades delictivas. Sin embargo, no detalló si contaban con órdenes de aprehensión ni especificó a qué organización pertenecerían.

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      La dependencia tampoco informó la cantidad ni el peso de las sustancias decomisadas.

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      Los dos hombres, el vehículo, la droga y los objetos asegurados fueron puestos a disposición de la autoridad competente, que determinará su situación jurídica.

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