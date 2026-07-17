Ejecutivo concentra cuatro de cada 10 solicitudes de información en SLP

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El Poder Ejecutivo concentró 443 de las mil 100 solicitudes de información presentadas en San Luis Potosí durante el segundo trimestre de 2026, de acuerdo con el informe entregado por la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública (CEGAIP) al Congreso del Estado.

La cifra representa poco más del 40 por ciento del total registrado entre abril y junio. El presidente de la CEGAIP, José Gerardo Navarro Alviso, atribuyó esta concentración al número de dependencias que integran la administración estatal.

Los ayuntamientos se ubicaron en segundo lugar, con 334 solicitudes, equivalentes al 30.4 por ciento del total, mientras que los organismos autónomos recibieron 137, alrededor del 12.5 por ciento.

Las cifras desglosadas por la CEGAIP suman 914 solicitudes, por lo que en la información difundida no se precisó la distribución de las 186 restantes entre otros sujetos obligados.

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Durante el mismo periodo, el organismo garante recibió 206 recursos de revisión, promovidos por personas inconformes con las respuestas recibidas o ante la falta de contestación de las instituciones. La mayoría fue admitida y se encuentra dentro del procedimiento correspondiente, informó Navarro Alviso.

La CEGAIP también abrió de oficio aproximadamente 47 procedimientos de verificación por posibles incumplimientos de las obligaciones de transparencia.

Además, emitió más de 70 resoluciones con medidas de apremio contra sujetos obligados que no atendieron sus responsabilidades. El informe difundido no detalla qué instituciones fueron sancionadas ni el tipo de medida aplicada en cada caso.

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Navarro Alviso reconoció que algunos organismos carecen de personal o infraestructura administrativa suficiente para atender sus obligaciones de transparencia, aunque aclaró que esas limitaciones no los eximen de cumplir la ley.

El segundo informe trimestral fue entregado a la presidenta de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Congreso, María Antonia Castro Castañeda, quien anunció que el documento será distribuido entre sus integrantes para su revisión.