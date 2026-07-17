Despliegan a 800 policías por partido entre Atlético de San Luis y Cruz Azul

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Más de 800 elementos de la Guardia Civil Estatal serán desplegados este viernes en el Estadio Libertad Financiera y sus alrededores con motivo del partido entre el Atlético de San Luis y Cruz Azul.

El encuentro está programado para comenzar a las 19:00 horas, por lo que la corporación inició con anticipación el operativo denominado "Estadio Seguro".

La vigilancia se concentrará dentro del inmueble deportivo, en los accesos y en las vialidades cercanas ante la llegada de aficionados de ambos equipos.

La Guardia Civil Estatal no detalló si el dispositivo ocasionará cierres viales ni precisó hasta qué hora permanecerán los elementos en la zona.

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Las autoridades recomendaron a los asistentes llegar con anticipación y atender las indicaciones del personal de seguridad.