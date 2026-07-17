Festival Lila López costará 3 millones de pesos y tendrá 26 funciones

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Con un presupuesto de tres millones de pesos, la edición 46 del Festival Internacional de Danza Contemporánea Lila López tendrá 26 presentaciones del 24 de julio al 2 de agosto en San Luis Potosí.

Del presupuesto total, el Gobierno del Estado aportará dos millones de pesos y el Gobierno federal, a través del programa PROFEST, destinará el millón restante.

Las funciones y actividades serán gratuitas y se distribuirán entre la capital, Matehuala, Santa María del Río, Soledad de Graciano Sánchez, Villa de Pozos y Villa de Reyes. La Secretaría de Cultura calcula un alcance de 15 mil personas.

La cartelera incluirá artistas y compañías de Estados Unidos, Canadá y Costa Rica, así como agrupaciones de nueve entidades del país y representantes de la danza contemporánea potosina.

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Además de las 26 presentaciones, el programa contempla 10 talleres de formación técnica, cuatro clases magistrales, dos exposiciones y cinco charlas.

La edición estará dedicada al trabajo de las mujeres, la diversidad y los lenguajes inclusivos bajo el lema "Cuerpos, identidades y movimientos...".

Como parte de las actividades por el centenario de la Compañía Martha Graham, Christine Dakin impartirá un taller especializado. También se entregará el galardón Legado en Movimiento a Carmen Alvarado y se realizará un homenaje póstumo al gestor cultural Ignacio Toscano.

El festival contempla cuatro convocatorias multidisciplinarias mediante las cuales se otorgarán 14 estímulos económicos. También se concederán becas completas a 25 estudiantes de escuelas de danza de Monterrey, Aguascalientes, Ciudad de México, Xalapa y Mérida.

La Secretaría de Cultura presentó los datos generales del encuentro, pero todavía falta conocer la cartelera desglosada con compañías, sedes y horarios.