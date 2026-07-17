Bolsa Mexicana cierra semana con avance

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La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) avanzó este viernes un 0,42 %, porcentaje que ayudó a lograr un avance semanal del 0,21 % y romper cuatro semanas negativas en fila, y su principal indicador, el Índice de Precios y Cotizaciones (IPC), subió a las 66.634,23 unidades.

Mercado global y factores de riesgo

"El mercado de capitales cerró la semana con resultados mixtos entre los principales índices bursátiles a nivel global", explicó a EFE el subdirector de Análisis Económico y Financiero del Banco Base, Jesús Anacarsis López.

Mientras que en Estados Unidos, puntualizó, se observaron pérdidas debido al aumento en la aversión al riesgo a nivel global por los ataques en Medio Oriente, además de un nerviosismo sobre el sector de la inteligencia artificial.

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Rendimiento y actores destacados en México

En México, apuntó el experto, el IPC "cerró la semana con una ganancia del 0,21 % para cortar una racha de cuatro semanas al hilo de pérdidas".

Al interior del mercado mexicano, señaló el especialista, destacaron las ganancias semanales de las emisoras: Grupo Carso (+6,37 %), GCC (+4,68 %), Cemex (+3,98 %), Megacable (+3,39 %) y Grupo Bimbo (+3,39 %).

Por su parte, Enrique Covarrubias, director de Análisis Económico del Grupo Financiero Actinver, señaló que con el movimiento de este viernes, el rendimiento del mercado mexicano en lo que va de julio es del -0,5 % y en lo que va del año registra un +3,62 %.

En la jornada, el peso mexicano se depreció un 0,57 % frente al dólar, al cotizar en 17,52 unidades por billete verde, frente a los 17,42 en la jornada anterior, según datos del Banco de México.

El volumen negociado en el mercado alcanzó los 166,8 millones de títulos por un importe de 16.995 millones de pesos (unos 970 millones de dólares).

De las 754 empresas que cotizaron en la sesión, 375 cerraron con sus precios al alza, 350 registraron pérdidas y 29 se mantuvieron sin cambios.

Los títulos con mayor variación al alza fueron de la minera Autlán (AUTLAN B), con el 3,64 %; del conglomerado industriales Grupo Carso (GCARSO A1), con el 3,49 %, y de la desarrolladora inmobiliaria Grupo Gicsa (GICSA B), con el 3,13 %.

En contraste, los de mayor variación a la baja fueron la firma de construcción e infraestructura Grupo Mexicano de Desarrollo (GMD), con el –4,93 %; de la empresa de productos domésticos Grupo Vasconia (VASCONI), con el -3,51 %, y de la compañía minera Fresnillo (FRES), con el -3,38 %.