Alta tensión en Buenos Aires por elecciones

Buenos Aires, Arg.- El presidente argentino Javier Milei acusó a la oposición de estar dispuesta a “cargar con vidas humanas” y pidió a los partidarios terminar con la “tiranía” del kirchnerismo al cerrar el miércoles la campaña del oficialismo para las elecciones provinciales del próximo domingo en Buenos Aires en medio de un clima de alta tensión social.

Por segundo acto consecutivo, manifestantes anti-gobierno lanzaron piedras contra la comitiva presidencial cuando se retiraba del acto, mientras un periodista resultó herido en la cabeza tras recibir un botellazo y la policía tuvo que intervenir para dispersar las protestas en la localidad bonaerense de Moreno.

Según imágenes de la televisión local, agentes federales se llevaron a varias personas detenidas. Las autoridades por el momento no dieron cifras.

Milei lanzó duras acusaciones contra el kirchnerismo, peronismo de centroizquierda que lo antecedió en el poder y que actualmente gobierna la provincia de Buenos Aires, el principal distrito electoral del país que el domingo elegirá diputados provinciales y consejeros municipales.

Si bien se trata de una votación local, Milei la considera una prueba para medir el apoyo a su gestión de cara a las elecciones legislativas nacionales del 26 de octubre que definirán el mapa del Congreso hasta el final de su mandato en 2027.

“Esto para ellos se trata de poder y si se tienen que cargar con vidas humanas no les importa”, expresó el presidente durante el evento político.