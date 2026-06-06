Alto al fuego en Gaza, encallado

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Jerusalén/Gaza.- A punto de cumplirse ocho meses del alto el fuego en Gaza, los ataques israelíes siguen desangrando a la Franja y la solución política que pretendía la Junta de Paz, impulsada por el presidente estadounidense Donald Trump, se encuentra en punto muerto desde el inicio de la inconclusa guerra de Irán.

"Se suponía que el plan traería alivio. En cambio, los palestinos en Gaza siguen pasando hambre, continúan sin tener acceso a atención médica y siguen muriendo civiles", afirmaba Adam Coogle, subdirector para Oriente Medio de Human Rights Watch, el mes pasado.

Amnistía Internacional también aseguraba entonces que la reconstrucción del enclave palestino, donde aproximadamente el 77 % de las viviendas han sido destruidas o dañadas, "sigue siendo un sueño lejano en medio del genocidio y los ataques aéreos".

Los bombardeos, el uso de drones, disparos contra civiles, ataques contra puestos policiales y fuego naval en las costas de Gaza se han repetido en estos 8 meses, aterrorizando a una sociedad de más de 2 millones de habitantes.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El Ejército israelí dice continuar atacando Gaza para protegerse de Hamás y de acercamientos "sospechosos" a la ´línea amarilla´ -la divisoria donde las tropas israelíes debían mantenerse replegadas en esta primera fase de alto el fuego- que consideran una "amenaza inminente".

No obstante, se han documentado muertes de familias, con mujeres y niños, cerca de esa línea y también bombardeos a campos de desplazados como el de Mawasi (sur) -alejado varios kilómetros al oeste de ella- o al corazón de la ciudad de Gaza. En estos casos, los objetivos de Israel suelen ser presuntos miembros de Hamás o miembros de las fuerzas de seguridad gazatíes.

Desde el ala política de Hamás, su portavoz en Gaza, Hazem Qasem, lleva meses expresando que "carece de sentido" hablar de alto el fuego porque Israel "sigue con sus operaciones de matanza" e imponiendo "una nueva realidad sobre el terreno".

El propio primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, afirmó a mitad de mayo que sus tropas controlan ya el 60 % de la Franja de Gaza, expandiéndose más allá del 53 % estipulado donde debían quedar apostadas tras la ´línea amarilla´.

El cese de las hostilidades y la disposición del Ejército israelí -además de los continuos bloqueos a la ayuda humanitaria- han sido los puntos principalmente incumplidos de la primera fase de alto el fuego, que se enmarcaba dentro del ´Plan de paz para Gaza´ pergeñado por Trump.

EU declaró formalmente en enero la entrada en vigor de la fase 2 del acuerdo -que debía incluir la desmilitarización de Hamás, la creación de una fuerza internacional de estabilización y la entrada de un comité tecnocrático palestino para gobernar la Franja-, pero en la práctica se encuentra completamente bloqueada.

Desde Hamás continúan manteniendo contactos con mediadores en Egipto y Catar, además de representantes estadounidenses.