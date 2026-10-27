Alto el fuego local en Oleshky permite misión humanitaria en Ucrania

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MYKOLAIV, Ucrania (AP) — Rusia y Ucrania comenzaron a cumplir el martes un alto el fuego local en una devastada ciudad del sur de Ucrania, antes de una misión humanitaria prevista y negociada por la primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, aunque Moscú continuó sus ataques con misiles mortales sobre otras ciudades en el ínterin.

Llamadas entre líderes nórdicos y Putin

Mientras tanto, el presidente de Finlandia y el primer ministro de Noruega hablaron por teléfono con el presidente ruso, Vladímir Putin, informaron funcionarios, en su primer contacto directo conocido desde poco después de que comenzara la invasión a gran escala de Rusia a Ucrania el 24 de febrero de 2022.

La guerra que lanzó Rusia puso a la mayor parte de Europa en contra de Moscú, y funcionarios occidentales acusaron a Putin de orquestar una campaña de desestabilización en todo el continente.

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Después de su conversación con Putin, el primer ministro noruego, Jonas Gahr Støre, y el presidente finlandés, Alexander Stubb, hablaron con el presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, según la oficina de Zelenskyy.

Alto el fuego y misión humanitaria en Oleshky

La pausa en los combates comenzó a las 3 de la mañana para permitir que la misión de ayuda ingrese más adelante esta semana a Oleshky, una localidad ocupada por Rusia en el sur de Ucrania. La situación en Oleshky es desesperada, con suministros de alimentos y medicinas cada vez más escasos para las hasta 2.000 personas que aún están allí, mientras drones y minas terrestres restringen el movimiento.

La profunda desconfianza entre Rusia y Ucrania, mientras la invasión a gran escala de Moscú se acerca a la marca de cinco años en febrero, ha frustrado intentos anteriores de altos el fuego limitados, que se desmoronaron rápidamente o nunca llegaron a entrar en vigor.

La tregua humanitaria era una operación de alto riesgo tanto para Moscú como para Kiev, con ambas partes deseosas de ganarse el favor del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Negociadores rusos y ucranianos, al igual que los ejércitos de ambos países, confirmaron en declaraciones por separado que el alto el fuego en Oleshky había comenzado.

Los líderes nórdicos dicen que la llamada con Putin fue "franca y sustantiva"

Las llamadas telefónicas con los líderes ruso y ucraniano se produjeron después de una reunión el 20 de octubre en Oslo entre los dos líderes nórdicos, Zelenskyy y el enviado especial de Estados Unidos, Steve Witkoff.

Stubb y Støre iniciaron la llamada con Putin para hablar sobre la guerra y las próximas conversaciones trilaterales en las que participarán delegaciones de Rusia, Ucrania y Estados Unidos, que se espera tengan lugar el próximo mes en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos. Las conversaciones buscarán sentar las bases para negociaciones de paz detalladas más adelante.

Los dos líderes europeos hablaron en nombre de sus propios países y no de toda Europa, señalaron los comunicados.

"La discusión fue franca y sustantiva", dijo Stubb.

Pero la primera ministra de Dinamarca dijo que era "muy escéptica" sobre comunicarse directamente con Putin, al afirmar que no ve "señales de que Rusia desee la paz con Europa" y señalar que la llamada no fue coordinada con otros líderes europeos.

"Creo que deberíamos mantener a Europa unida, en lugar de ir por nuestra cuenta", dijo Mette Frederiksen.

El Kremlin no dio indicios de que Moscú esté listo para ceder en sus demandas clave.

Un comunicado posterior a la llamada dijo que "lograr una paz justa y duradera es posible sólo si los intereses legítimos de la Federación Rusa se tienen plenamente en cuenta de manera incondicional".

Zelenskyy dijo que los ataques rusos, como detener los ataques incesantes contra la red eléctrica de Ucrania, deben cesar para abrir un camino hacia la paz.

"Debe haber paz, se necesita desescalada, y Rusia debe dejar de prolongar la guerra", escribió Zelenskyy en X.

Melania Trump y el papa León trabajaron por una tregua en Oleshky

Según su oficina, Melania Trump encabezó conversaciones con negociadores civiles rusos y ucranianos después de reunirse con funcionarios de Naciones Unidas, quienes le informaron sobre la situación en Oleshky.

La región ucraniana de Jersón, parcialmente ocupada, donde se encuentra Oleshky, es conocida por los peligros de los ataques con drones rusos contra soldados y civiles.

El papa León XIV habló a principios de este mes con Zelenskyy y Putin, instándolos a permitir la entrada de ayuda humanitaria en Oleshky y la evacuación segura de civiles, informó el Vaticano.

Negociadores involucrados en la misión de ayuda a Oleshky señalaron que se llevarían doctores, medicinas, suministros de alimentos y agua a Oleshky antes de que se abran corredores para evacuar.

Moscú y Kiev se han culpado mutuamente por la crisis humanitaria.

De acuerdo al derecho internacional, es Rusia, como potencia ocupante, quien tiene el deber de garantizar que los civiles bajo su ocupación vivan de manera segura. Ucrania ha intentado repetidamente negociar con Moscú un corredor humanitario para evacuaciones y entrega de ayuda.

Calma tensa en Oleshky

Se prevé que la tregua se extienda hasta el sábado, o más tiempo si es necesario. Su alcance geográfico no estaba claro, aunque se centraba en Oleshky y otras partes cercanas de la región de Jersón.

Oleshky se encuentra a unos 550 kilómetros (340 millas) al sureste de Kiev, donde el río Dniéper separa a las fuerzas rusas y ucranianas. Oleshky se encuentra a un costado del río Dniéper en la margen opuesta a la ciudad de Jersón, la capital administrativa de la región del mismo nombre. Las fuerzas rusas se apoderaron de Jersón en los primeros días de la invasión a gran escala de 2022, pero se retiraron hacia el otro lado del río varios meses después.

El lado de la región de Jersón controlado por Ucrania estaba tranquilo el martes. Sólo se veían drones de reconocimiento rusos en el cielo, dijeron las autoridades locales, aunque advirtieron que era demasiado pronto para sacar conclusiones y que no confiaban en Rusia.

"Es demasiado pronto para decirlo. Esperemos y veamos, porque no se puede confiar en el enemigo, especialmente en los rusos", dijo a The Associated Press Yaroslav Shanko, jefe de la administración de la ciudad de Jersón.

"Ha habido altos el fuego anunciados anteriormente más de una vez, y no tuvieron ningún efecto en Jersón... y, digamos, una calma como ésta a veces incluso da miedo".

Shanko reconoció que la situación era inusual. Por lo general viaja con un detector portátil de drones que capta constantemente drones sobrevolando, pero se había quedado en silencio. Dijo que seguía mirándolo de reojo, pero no mostraba nada.

La calma contrasta con la vida diaria en la ciudad, donde la gente resulta herida o muere casi todos los días, dijo.

Los servicios municipales planean aprovechar la pausa para realizar trabajos de servicios públicos que normalmente son demasiado peligrosos debido a la actividad constante de drones.

Misiles rusos matan al menos a 3 civiles en Ucrania, dicen funcionarios

Minutos después de las 3 de la mañana, el impacto de varias explosiones de misiles balísticos sacudió Kiev mientras sonaban alertas antiaéreas en distintas partes del país.

Misiles balísticos rusos dañaron los terrenos de una universidad en Kiev, donde dejaron un muerto y 12 heridos, informaron funcionarios municipales. En Járkiv, la segunda urbe más grande de Ucrania, las autoridades dijeron que ataques a última hora del lunes provocaron la muerte de dos personas y que otras cuatro quedaran lesionadas.

En total, Rusia lanzó 16 misiles balísticos y más de 280 drones contra 11 regiones de Ucrania, dijo Zelenskyy.