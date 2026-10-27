Fórmula 1 llega a México para el Gran Premio 2026
Por primera vez en México, se presentan monoplazas V6 turbo híbridos bajo reglamentación FIA.
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Este lunes llegaron más de 50 toneladas de equipo al Autódromo Hermanos Rodríguez para ultimar detalles de la carrera.
Llegada y traslado del equipo de Fórmula 1
Después de la victoria de Kimi Antonelli en el Circuito de las Américas, las 11 escuderías empacaron todo el equipo necesario para competir en la capital del país.
La carga llegó desde Austin, Texas, en siete aviones de carga Boeing 747 y fue transportada en camiones desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).
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Innovación técnica en el Gran Premio México 2026
Por primera vez en la era actual de la Fórmula 1 en México, se presentarán los monoplazas V6 turbo híbridos bajo la reglamentación vigente de la Federación Internacional del Automóvil (FIA).
Será la undécima ocasión que la Fórmula 1 se corre en México desde su regreso en 2015.
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