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Fórmula 1 llega a México para el Gran Premio 2026

Por primera vez en México, se presentan monoplazas V6 turbo híbridos bajo reglamentación FIA.

Por El Universal

Octubre 27, 2026 07:56 a.m.
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Fórmula 1 llega a México para el Gran Premio 2026
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      Innovación técnica en el Gran Premio México 2026

      Por primera vez en la era actual de la Fórmula 1 en México, se presentarán los monoplazas V6 turbo híbridos bajo la reglamentación vigente de la Federación Internacional del Automóvil (FIA).

      Será la undécima ocasión que la Fórmula 1 se corre en México desde su regreso en 2015.

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