Entre tresNuevo revés

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Una elección de tercios y las alusiones a que los proyectos electorales del PRI y el PAN y del gallardismo como herencias de distinta naturaleza y Morena como la alternativa distinta es el escenario que dibuja al coordinador de la defensa de la 4T, Elí Cervantes.

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Con ello, se amplía la brecha que existe entre los "aliados" verdes y guindas, al menos al nivel estatal.

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Y es que la crítica más ácida de Cervantes es, precisamente, para quienes forman parte del mismo bloque político a nivel nacional.

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Una elección entre tres va contra la triunfalista narrativa verde, que casi casi declara la elección como una formalidad.

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La Suprema Corte de Justicia de la Nación volvió a darle un revés al Congreso del Estado y a otro ayuntamiento en materia recaudatoria.

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Un proyecto de la magistrada Lenia Batres sobre la controversia constitucional 176/2026, promovida por el gobierno federal, propone anular un artículo de la Ley de Ingresos de Villa de Arriaga que aplica un impuesto a la instalación de parques eólicos en el municipio, buscando sacar provecho de la ola que ha generado este tipo de energía limpia en el estado.

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El cobro por licencia de construcción fue la causa de la discordia y ante la queja federal, la SCJN, la anuló por ser el sector energético de exclusiva jurisdicción federal.

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Así, este municipio se suma a Zaragoza y Villa de Reyes a los que la SCJN les ha anulado disposiciones tributarias, lo que refleja que el Congreso local no hace una revisión sobre la compatibilidad de las leyes que proponen las alcaldías.

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El ayuntamiento capitalino tiró la toalla en el asunto de la subasta de predios y confirmó que se quedó corto en las pretensiones de recaudación, de mil millones a los que se aspiraban en el primer trimestre del año.

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Una traba más para la obra pública municipal, que entre subastas fallidas, el boicot estatal a los proyectos por la vía de la Contraloría General del Estado y el agandalle de las mismas, ha tenido uno de sus años turbulentos.

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No le quedaba mucho margen a la alcaldía y ahora buscará rescatar lo que se pueda.

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El segundo informe de labores de la senadora Ruth González Silva fue aprovechado por la legisladora del Partido Verde Ecologista de México para defender, sin decirlo abiertamente, su derecho a participar en la elección del año entrante para suceder a su esposo Ricardo Gallardo Cardona; para contradecir la política antinepotismo dictada por la presidenta Claudia Sheinbaum y para convocar al voto anticipado en favor de su partido.

¡HASTA MAÑANA!