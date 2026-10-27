Republicanos temen impacto de libertarios en elecciones Senado 2024

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DES MOINES, Iowa, EE.UU. (AP) — Los republicanos temen que los candidatos libertarios puedan restarles votos en algunas de las elecciones al Senado más trascendentales de este año, lo que podría costarles el control de la cámara.

Impacto de candidatos libertarios en elecciones clave

Es una preocupación particular en Texas, Ohio, Kansas e Iowa, donde se vislumbran contiendas apretadísimas en las que unos pocos votos para un tercer partido podrían inclinar el resultado.

Aunque esos estados tienden a ser republicanos, varios estrategas del partido sostienen que el descontento con el presidente Donald Trump podría llevar a algunos conservadores a emitir votos de protesta. La impopular guerra con Irán y la ampliación del poder ejecutivo por parte de Trump —dos asuntos que irritan al sector antiestablishment de la derecha estadounidense— podrían ganarle apoyo al mensaje del Partido Libertario de no intervención extranjera y limitada autoridad centralizada.

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"Creemos que los libertarios podrían atraer suficientes votos como para afectar el resultado en varias de estas contiendas", declaró Gene Krebs, exlegislador estatal republicano de Ohio que trabaja en un proyecto para reducir el impacto de otros candidatos.

Trump tiene previsto realizar mítines en Texas el martes, en Ohio el miércoles y en Iowa el domingo.

Estrategias y preocupaciones en campañas republicanas

Funcionarios republicanos de las campañas para el Senado dicen que les preocupa menos Iowa, donde los libertarios no suelen aparecer en la boleta, que Ohio, Kansas y Texas. Los funcionarios hablaron bajo condición de anonimato para discutir estrategia interna.

En Ohio, Bill Redpath, ex presidente nacional del Partido Libertario, se postula contra el senador republicano Jon Husted y el exsenador demócrata Sherrod Brown.

"El libertario puede quitarle fácilmente suficientes votos al republicano como para que gane el demócrata", manifestó Krebs.

Los terceros partidos también podrían jugar en contra de los demócratas. Una organización con vínculos republicanos ha distribuido volantes que promueven a un candidato socialista, un aparente intento de restarle apoyo a Brown. Enough Promises Ohio PAC, que envió los volantes, recibió 2,5 millones de dólares de Conservative Americans PAC, según informes federales de divulgación.

El libertario David Graham se postula en Kansas, donde el senador republicano Roger Marshall está enfrascado en una contienda reñida con el demócrata Adam Hamilton.

Esta es la segunda campaña de Graham. Obtuvo el 3% de los votos en una elección que el senador republicano Jerry Moran ganó por 23 puntos porcentuales.

En Texas, el libertario Ted Brown obtuvo apenas el 2,3% de los votos en 2024, cuando el senador republicano Ted Cruz se encaminó sin dificultades a otro mandato. Sin embargo, la contienda es más ajustada este año, con el candidato demócrata James Talarico enfrentándose al fiscal general republicano de Texas, Ken Paxton.

Wayne Hamilton, exdirector ejecutivo del Partido Republicano de Texas, dijo que el historial de problemas legales y éticos de Paxton podría hacer que algunos conservadores busquen otra opción.

"Nadie está votando por el libertario. Es un voto de protesta", comentó Hamilton. "Van a votar así porque no quieren votar por Paxton, y ésa es una opción".

Brown es un exajustador de seguros de California que ha sido activista del Partido Libertario durante mucho tiempo, desde que apoyó la campaña presidencial de Ron Paul en 1988. Indicó que algunos votantes conservadores se han vuelto contra Trump.

"Algunos libertarios lo apoyaron pensando que era un candidato antibélico. Y ahí es donde los perdió", expresó Brown. "Pero mi postura, y la de muchos libertarios, es que la separación de poderes es muy importante. Este presidente ha acaparado demasiado poder en esta presidencia imperial".

Brown no se hace ilusiones de poder competir con Paxton y Talarico por el escaño. Su campaña tiene un presupuesto de unos 30.000 dólares y ha gastado 7.000 dólares en publicidad, con un anuncio en servicios de streaming en cuatro condados de Texas donde a los libertarios les ha ido mejor en elecciones recientes.

Eso se compara con aproximadamente 390 millones de dólares que Talarico, Paxton y grupos afines han gastado en publicidad desde las primarias del 26 de mayo, según la firma de seguimiento publicitario AdImpact.

Brown obtuvo 267.039 votos en 2024, un récord para su partido en una elección al Senado en Texas. Un gran día para él el 3 de noviembre, dijo, sería igualar esa cifra, lo que con seguridad le daría un porcentaje más alto en las elecciones de medio mandato, de menor participación.

Brown desestimó la crítica que, según él, recibe con regularidad de los republicanos de que simplemente está arruinando las posibilidades de Paxton.

"Podrían evitar ese problema nominando a un mejor candidato", afirmó.

Brown dijo que les dice lo mismo a los demócratas.

"No se puede arruinar un sistema que ya está podrido", sostuvo. "Hay mucha gente emitiendo un voto de protesta, y hay buenas razones para hacerlo".