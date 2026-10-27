Melania Trump logra tregua humanitaria en Oleshky

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Una pequeña ciudad del sur de Ucrania, aislada durante meses por combates, ha conseguido una breve pausa en la guerra para facilitar la entrega de ayuda humanitaria y la salida de civiles.

Melania Trump negocia tregua humanitaria en Oleshky

La primera dama estadounidense Melania Trump negoció la tregua humanitaria entre Rusia y Ucrania en torno a Oleshky, una ciudad ocupada por Rusia que según ella está "al borde del desastre".

La pausa en los combates comenzó a las 3 de la madrugada del martes para permitir la entrega de medicamentos, alimentos y agua a Oleshky antes de la apertura de corredores de evacuación más adelante en la semana. La situación en Oleshky es desesperada, con falta de alimentos y suministros médicos para las 2.000 personas que aún permanecen allí, mientras drones y minas terrestres restringen el movimiento.

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Negociadores ucranianos, rusos y norteamericanos alcanzaron el acuerdo el viernes. Funcionarios de todas las partes lo han confirmado, pero no se han divulgado muchos detalles.

Melania Trump expresa esperanza por misión en Oleshky

La primera dama expresó el sábado su esperanza por la misión humanitaria y destacó la importancia del apoyo del papa León XIV al esfuerzo.

"Es estupendo contar con el apoyo del papa", afirmó. "Espero que todo salga según lo previsto".

El pontífice habló días atrás mes con el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy y el presidente ruso Vladímir Putin, instándolos a permitir la entrada de ayuda humanitaria en Oleshky y la evacuación de civiles.

Al preguntárseles si había hablado con Zelenskyy o con Putin, la primera dama y el presidente Donald Trump respondieron que con ambos.

"Creo que ahora mismo lo está haciendo mejor que los profesionales", comentó el presidente.

Consultada sobre si visitaría Ucrania, Melania Trump respondió: "Ya veremos".

Crisis humanitaria en Oleshky y acciones oficiales

Oleshky está sin electricidad, calefacción ni agua

Oleshky se encuentra en la región ucraniana de Jersón, parcialmente ocupada. Está a orillas del río Dniéper, que separa a las fuerzas ucranianas de los ocupantes rusos de la ciudad. Las fuerzas de Moscú la capturaron el primer día de la invasión que comenzó el 24 de febrero de 2022. Sus edificios fueron bombardeados e incendiados.

En junio de 2023, una inundación anegó la ciudad después de que la presa de Kajovka colapsara en una explosión que, según una investigación de The Associated Press, probablemente fue causada por el ejército ruso. Cientos de residentes murieron.

La ciudad, que en su día albergó a unas 24.000 personas, lleva meses sufriendo escasez de alimentos y suministros médicos. No hay electricidad, calefacción ni agua corriente. Las carreteras de salida están minadas y flanqueadas por autos calcinados, y los drones zumban sobre la zona. Con otro duro invierno acercándose, quienes aún están allí se enfrentan a la muerte por hambre o enfermedad.

Rusia y Ucrania se han culpado mutuamente de la crisis humanitaria.

Ucrania ha apelado repetidamente a una tregua local para organizar evacuaciones. Como potencia ocupante, Rusia está obligada por el derecho internacional a garantizar que los civiles bajo su control tengan lo que necesitan para sobrevivir.

Alto el fuego, ayuda y luego evacuaciones

El acuerdo establece tres etapas: un cese al fuego, seguido de la entrega de ayuda humanitaria y, por último, la evacuación de los civiles, según Dmytro Lubinets, director de derechos humanos de Ucrania y principal negociador del país en las conversaciones.

Antes de que se mueva cualquier ayuda, se despejarán minas en las rutas de acceso a la ciudad, indicó Lubinets. Le dijo a AP que el alto el fuego durará varios días y se aplicará en toda la región de Jersón y en zonas vecinas esenciales para la operación.

El jefe del Estado Mayor General de Rusia, el general Valery Gerasimov, señaló que las fuerzas rusas llevarán a cabo un "reconocimiento técnico" y garantizarían que el "convoy humanitario" pueda desplazarse con seguridad hacia la ciudad.

La directora de derechos humanos de Rusia, Yana Lantratova, quien participó en las negociaciones, explicó que primero determinarán qué necesitan los residentes y luego entregarán alimentos, medicamentos, productos de higiene y otros artículos esenciales. Añadió que a cualquiera que quiera salir de la zona de combate se le garantizará un paso seguro.

No se han divulgado detalles

Lubinets no dio detalles sobre cómo se supervisará o ejecutará la tregua o la misión de ayuda, citando la sensibilidad de las negociaciones. Rechazó decir si Melania Trump viajará a Ucrania.

El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, indicó que las personas que quieran salir de Oleshky podrán hacerlo. No quiso decir si serían trasladadas a territorio controlado por Rusia o por Ucrania. Preguntado sobre cuánto duraría la evacuación, se limitó a decir que lo más probable es que tome varios días.

"La operación se llevará a cabo de manera gradual y es extremadamente difícil de implementar", manifestó Lubinets.

La primera dama abordó el tema en la ONU

Melania Trump inició conversaciones sobre Oleshky después de enterarse de la situación en uno de sus eventos durante el periodo de sesiones de la Asamblea General de la ONU en septiembre, informó la Casa Blanca. Luego, ella y un representante trabajaron directamente con líderes de Rusia y Ucrania para fijar los términos. Ya había estado trabajando con funcionarios de ambos países en un asunto separado.

"Cuando Melania Trump se enteró de la situación en Oleshky, el proceso de negociación comenzó bajo su coordinación", reveló Lubinets. Señaló que las partes pasaron varias semanas discutiendo ideas y desarrollando "nuevos enfoques, mecanismos y herramientas" para ayudar a los civiles allí a sobrevivir.

Ayudar a niños en zonas de conflicto se ha convertido en uno de sus temas emblemáticos. A principios de este año, ella organizó una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU sobre el tema. El año pasado, escribió a Putin sobre los esfuerzos para reunir a familias con niños desplazados por la guerra. Su asesor principal, Marc Beckman, afirma que ella ha ayudado a reunir a casi tres docenas de niños.

Zelenskyy ha presionado a varios líderes mundiales para obtener ayuda para reunir a niños que, según él, fueron llevados por Rusia después de la invasión. La Corte Penal Internacional emitió una orden de arresto contra Putin por crímenes de guerra en 2023, acusándolo de responsabilidad personal por los secuestros de niños de Ucrania.

Bajo Trump, han aumentado las tensiones entre Ucrania y EEUU

El cese al fuego localizado se produce mientras las tensiones han aumentado a nuevos máximos entre el gobierno de Trump y el gobierno de Ucrania. Kiev ha enfrentado restricciones en el sistema de internet satelital del que depende para derribar ataques rusos, con el presidente de Estados Unidos y otros altos funcionarios estadounidenses enviando mensajes contradictorios sobre quién fue responsable de reducir la velocidad del sistema Starshield, fabricado por la empresa de Elon Musk.

Donald Trump también levantó recientemente nuevas sanciones contra Rusia, alcanzó un acuerdo con Rusia para importar diésel y presionó a Zelenskyy para que llegue a un acuerdo que ponga fin a la guerra. En esfuerzos renovados por reactivar el proceso de paz, su enviado Steve Witkoff viajó a Noruega la semana pasada para conversaciones con Zelenskyy antes de reunirse con Putin en San Petersburgo, Rusia.

Zelenskyy ha subrayado la importancia de Estados Unidos para los esfuerzos diplomáticos renovados para poner fin a la guerra, incluida una posible reunión conjunta con Trump y Putin.