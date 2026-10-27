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Michael Carrick enfrenta crisis en Manchester United tras derrotas recientes

El Manchester United busca revertir su mala racha con Carrick antes de enfrentar a Chelsea y Roma.

Por AP

Octubre 27, 2026 08:03 a.m.
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Michael Carrick enfrenta crisis en Manchester United tras derrotas recientes
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      MANCHESTER, Inglaterra (AP) — Michael Carrick afronta ahora una batalla partido a partido para salvar su puesto como técnico de un decepcionante Manchester United.

      Crisis de Michael Carrick en Manchester United

      Carrick estará al mando el sábado para la visita a Chelsea en la Liga Premier, dijo a The Associated Press una persona al tanto con la decisión del club.

      El técnico tendrá la oportunidad de enderezar los resultados, indicó la fuente bajo condición de anonimato porque el club, propiedad de la familia Glazer con sede en Estados Unidos y del multimillonario británico Jim Ratcliffe, no ha anunciado sus planes.

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      Un par de humillantes derrotas y actuaciones pobres ante rivales más modestos durante la última semana tienen a Carrick en la cuerda floja, pese a que en mayo recibió un contrato a tiempo completo, después de haber estado al frente de manera interina.

      Reportes de prensa mencionan a Howe y Nagelsmann como reemplazantes

      El United fue vapuleado 4-1 de visita a Como en la Liga de Campeones y luego cayó 3-0 en casa ante Bournemouth en la Premier el domingo. Los aficionados en Old Trafford expresaron un claro apoyo a Carrick cuando abandonó el campo para luego abuchear a los jugadores mientras lo seguían hacia los vestuarios.

      Se trata del peor presente del club desde que el legendario Alex Ferguson se marchó en 2013 tras una memorable etapa de 27 años. El United y Liverpool comparten el récord de títulos de la liga inglesa, con 20.

      Carrick fue un volante clave en los últimos cinco equipos de Ferguson que conquistaron la Premier, además de la consagración de la Liga de Campeones de 2008.

      Es el séptimo entrenador a tiempo completo, además de varios técnicos encargados y provisionales, desde que Ferguson se retiró. El United ha perdido fuelle desde entonces.

      Reportes de prensa mencionan a Eddie Howe y Julian Nagelsmann como reemplazantes

      Los medios británicos conjeturan que los directivos del club están interesados en Eddie Howe, quien recientemente dirigió a Newcastle, o Julian Nagelsmann, otrora técnico del Bayern y de la selección de Alemania en el último Mundial, para reemplazar a Carrick.

      Después de la visita a Chelsea, el United recibirá a la Roma en la Liga de Campeones el próximo martes y luego enfrenta a Aston Villa en la Premier el 8 de noviembre.

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