RGC: los capos del hampa simulan ser empresarios

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Además de informar que en los últimos tres años se trasladó a 180 presuntos líderes criminales a cárceles federales, el gobernador José Ricardo Gallardo Cardona, reveló que líderes criminales que pretenden instalarse en San Luis Potosí operan como empresarios y residen en colonias de alta plusvalía. Inclusive arriban con su familia, al grado de inscribir a sus hijos en colegios costosos, según información elaborada por el gabinete de seguridad federal, enfatizó.

Previo al arranque de un área recreativa en la colonia Industrial San Luis, refirió que todos los líderes criminales de alta peligrosidad como Juan de Jesús N. alias "La Wiwa", detenido este fin de semana, son trasladados a penales federales.

En entrevista, el mandatario estatal expuso que los presuntos delincuentes han sido remitidos a los Centros Federales de Reinserción Social (Cefrereso) de Guanajuato y Estado de México.

Complementó que, en dicho período la Guardia Civil Estatal (GCE) en coordinación con la federación y la Fiscalía General del Estado (FGE), acumula la aprehensión de más de 450 probables criminales de alto perfil.

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