Israel vota en elecciones clave tras ataque de Hamás en 2023

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JERUSALÉN (AP) — Los israelíes votaban el martes en unas elecciones cruciales con su país inmerso en guerras sin resolver, aún conmocionado por el ataque de Hamás de 2023 y profundamente dividido sobre el carácter de su estado y quién es la persona adecuada para liderarlo.

Elecciones Israel 2024: Netanyahu y su rival Eisenkot

El primer ministro, Benjamin Netanyahu, que votó poco después del mediodía, se enfrenta a una coalición de partidos que busca desalojar del poder al veterano líder. Los sondeos de opinión han sugerido una contienda reñida con su principal rival, el exjefe militar Gadi Eisenkot. Más de 7 millones de personas pueden votar, y según reportes, decenas de miles han llegado desde el extranjero para participar.

"Este es un momento muy conmovedor y trascendental", dijo Netanyahu. Después de votar dijo a los periodistas que creía que los partidos árabes que podrían decidir el resultado de las elecciones "están recibiendo un apoyo masivo, verdaderamente masivo. Se dirigen a las urnas en números sin precedentes". Instó a sus partidarios a olvidarse de la playa o la barbacoa y votar.

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Más del 31% de los israelíes había votado para el mediodía, la participación más alta a esa hora desde 1977, según cifras del Comité Central de Elecciones.

Seguridad y política en el centro del debate electoral

Dentro de Israel, la contienda gira en gran medida en torno a la seguridad y a quién debería servir para defender al país. Fuera de Israel, se centra principalmente en la reputación del país —y la seguridad de los judíos en todo el mundo— tras las crecientes críticas por la guerra en Gaza y la violencia de colonos judíos en el territorio ocupado de Cisjordania.

En la fragmentada política parlamentaria de Israel, ningún partido ha obtenido jamás una mayoría parlamentaria absoluta. Existe la posibilidad de que ni la coalición religiosa y ultranacionalista de Netanyahu ni el grupo de partidos que pretende apartarlo cuenten con el apoyo suficiente para lograr una mayoría parlamentaria. Eso podría desencadenar semanas de negociaciones antes de que se declare a un líder.

Los partidos encabezados por israelíes árabes podrían convertirse en socios decisivos, si otros partidos aceptan unir fuerzas con ellos.

"Nuestro voto cambiará el gobierno", dijo Mansour Abbas, jefe del partido islamista Ra´am, mientras votaba, y añadió que esperaba que la participación superara el 70% en las comunidades árabes. Los árabes en Israel representan alrededor del 20% de la población.

El ministro israelí de Seguridad Nacional, el ultraderechista Itamar Ben-Gvir, conocido por burlarse de detenidos palestinos y decir que algunos palestinos en Gaza "ni siquiera son personas", advirtió después de emitir su voto que "será el gobierno de Mansour Abbas" si Netanyahu y sus aliados no ganan.

Emociones a flor de piel entre algunos votantes

Había emociones a flor de piel. En Kiryat Shmona, un bastión de Netanyahu cerca de la frontera con Líbano, un hombre pateó y arrancó un cartel de Eisenkot.

Las elecciones son la primera votación nacional de Israel desde el ataque del 7 de octubre de 2023, que desencadenó la guerra en Gaza y conflictos relacionados. En Tel Aviv, familias de algunos de los asesinados el 7 de octubre o exrehenes guardaron un momento de silencio. "Recuerden a todos aquellos cuyas voces ya no están", dijo Yona Adam, cuya hija Mapal Adam fue asesinada.

Alrededor de 330.000 jóvenes israelíes, muchos de los cuales enfrentan el servicio militar obligatorio bajo la sombra de la guerra, pueden votar por primera vez.

Eisenkot visitó comunidades atacadas el 7 de octubre antes de votar por la tarde. "Si alguien en el gobierno tuviera un ápice de responsabilidad, empezaría la mañana aquí" en las comunidades cerca de Gaza, dijo, mientras que Netanyahu aún no se había mostrado en público tres horas después de que abrieran las urnas.

Después de votar, de pie entre una multitud que lo vitoreaba, Eisenkot instó a todos los israelíes a votar para deshacerse del "peor gobierno que Israel ha conocido". Señaló que la victoria no estaba asegurada y añadió que "estamos quizá en el día más crítico desde la fundación del estado".

El partido Yashar de Eisenkot dijo que presentó una queja urgente por nueve incidentes en los que sus papeletas electorales faltaban, estaban dañadas o habían sido volteadas dentro de las cabinas de votación, y sugirió un intento de sabotaje "sistemático y deliberado".

En general, el director general interino del comité electoral, Dean Livne, dijo que el número de reportes sobre irregularidades o problemas en los centros de votación fue mucho menor que en elecciones anteriores.

La seguridad, el reclutamiento militar y la integridad son los principales temas

La votación sirve no sólo como un referendo sobre el liderazgo de Netanyahu, sino también sobre qué tipo de país debería ser Israel: uno fuertemente influido por fuerzas religiosas y nacionalistas, o uno más firmemente anclado en valores liberales y seculares.

Israel se ha encontrado cada vez más aislado por su conducta en Gaza y en Cisjordania. El apoyo público entre los estadounidenses se ha desplomado y socios en Europa y en otros lugares han impuesto sanciones a Israel.

Sobre las elecciones también pesan tensiones persistentes con Irán. Netanyahu ha intensificado las amenazas antes de la votación, advirtiendo a Teherán que enfrentaría "un golpe devastador" si atacaba a Israel.

Los partidarios de Netanyahu lo ven como una mano firme y un consumado estadista que, según creen, ha guiado a Israel con éxito a través de múltiples guerras. Consideran que está protegiendo la identidad judía de Israel, al tiempo que mantiene a raya lo que ven como un poder judicial intervencionista.

Sus detractores israelíes lo ven como un líder divisivo que, acosado por un juicio por corrupción en curso, prolongó la guerra en Gaza y la crisis de rehenes por razones políticas. Sostienen que está socavando el poder judicial independiente de Israel y debilitando sus cimientos democráticos. También lo acusan de apuntalar un sistema que ha permitido que judíos ultraortodoxos eviten el alistamiento en el servicio militar obligatorio de Israel.

"El gobierno actual está llevando al país a la ruina", dijo la votante Angela Bengur en Jerusalén.

Los partidarios consideran a Eisenkot un líder capaz, con credenciales de seguridad impecables, que, junto con sus probables socios de gobierno, podría actuar como un dique frente al avance de la intolerancia. Como alguien afectado personalmente por el conflicto —su hijo y dos sobrinos murieron en Gaza—, sus seguidores creen que siente profundamente el dolor que aún recorre Israel.

Los partidos que probablemente respaldarían a Eisenkot han prometido mejorar la posición internacional de Israel y trabajar para reclutar a hombres ultraortodoxos, al tiempo que refuerzan la independencia del poder judicial.

Las elecciones tratan de "quién sirve y quién evade el servicio — quién participa activamente en la construcción de este país y quién no", dijo el votante Nisso Shitrit en Jaffa.