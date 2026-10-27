Aprehenden a tres por triple crimen en Alamitos

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El pasado 18 de septiembre, una vivienda de la colonia Alamitos fue escenario de hechos violentos, luego de que varios sujetos ingresaron y asesinaron a golpes a tres personas. Las víctimas fueron halladas días después en diferentes ubicaciones.

En las últimas horas, tres hombres relacionados con el triple crimen perpetrado en la capital potosina fueron capturados, tras diversas acciones de investigación por parte de la Fiscalía General del Estado.

Investigación

Las aprehensiones se dieron luego de que personal de la Unidad Especializada para la Atención de Personas Desaparecidas o Extraviadas tuviera conocimiento de los hechos violentos en los que resultaron tres personas sin vida, después de haber sido golpeadas en repetidas ocasiones por diversos individuos.

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Al avanzar en las indagatorias, la Fiscalía localizó el cuerpo de una de las víctimas en un predio al norte de la ciudad. Asimismo, en el ejido Maravillas, en Mexquitic de Carmona, fueron localizadas sin vida otras dos víctimas, quienes contaban con fichas de búsqueda desde el 19 de septiembre de 2026.

Aprehensión

Posteriormente, elementos de la Policía de Investigación identificaron a tres sujetos presuntamente relacionados con estos hechos: Jorge "N", Jesús "N" y César "N", contra quienes se libraron órdenes de aprehensión.

Los mandamientos judiciales fueron cumplimentados al interior del centro penitenciario de la capital potosina, donde los tres individuos ya se encontraban recluidos por otros hechos delictivos. Ahora, deberán enfrentar ante un Juez el proceso correspondiente por el delito de homicidio calificado en concurso real con los delitos vinculados a la desaparición de personas.