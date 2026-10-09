Anne Carson gana Nobel de Literatura

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Estocolmo, Suecia.- La poeta, ensayista y traductora canadiense Anne Carson ganó el jueves el Premio Nobel de Literatura por obras "audaces e inventivas" que fusionan lo clásico y lo moderno y difuminan los límites entre la poesía y la prosa.

Carson, nacido en Toronto y de 76 años, recurre a temas de la literatura clásica griega y romana, influencias modernas y experiencia personal para crear obras que mezclan géneros y que han abarcado desde traducciones de poetas griegos antiguos hasta colaboraciones con bailarines y músicos, entre ellos Laurie Anderson y Lou Reed.

La Academia Sueca, que otorga el premio, indicó que ella ganó "por su obra audaz e inventiva que, en un diálogo lúdico con la tradición clásica, ha creado nuevas formas para la literatura contemporánea".

El secretario permanente de la academia señaló que la autora estaba en Islandia "escuchando el viento" cuando la academia logró contactarla para notificarle el honor.

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"Se llevó una gran sorpresa", manifestó Ingrid Carlberg.

Al consultarle sobre cómo se sentía con el galardón, Carson dijo a la radiodifusora pública islandesa RUV: "Creo que están todos locos". Describió la conversación con la academia como "bastante entrecortada".

"Ellos tienen las preguntas de siempre, y yo no tengo respuestas", comentó.

Señaló que la poesía "probablemente es más útil que la prosa ahora mismo porque es más rápida, y todo el mundo tiene prisa. Así que, básicamente, creo que es buena porque es breve. Excepto Homero. Homero no es breve".

Carson figura entre las ganadoras recientes de mayor perfil del Nobel de Literatura, que a menudo distingue a autores poco conocidos fuera del mundo literario ya veces es criticado por valorar la experimentación literaria por encima de la capacidad de conectarse con un público amplio.

Sin embargo, el premio también puede presentar a los lectores, escritores y obras más allá de sus propios idiomas o hábitos de lectura. Entre los ganadores anteriores cuyas ventas de libros se dispararon figura Alice Munro, quien ganó en 2013 y había sido la última canadiense distinguida antes de Carson.

Cuando le preguntaron cómo cambiaría el premio sus ventas, respondió: "Me pondrán una pegatina en la portada de mi libro. Las pegatinas ayudan".