Reino Unido amplía apoyo militar a Arabia Saudí contra ataques hutíes

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LONDRES (AP) — Reino Unido anunció el martes la ampliación del apoyo militar que brinda a Arabia Saudí contra los hutíes para incluir patrullas aéreas "defensivas" de la Real Fuerza Aérea, pero subrayó que no existe una solución militar al conflicto.

Apoyo militar británico a Arabia Saudí

El secretario de Defensa, Wes Streeting, señaló que los cazas Typhoon de las fuerzas aéreas "realizarán operaciones defensivas de contraintercepción aérea sobre Arabia Saudí, ayudando a proteger ciudades saudíes, a la población civil e infraestructura nacional crítica frente a ataques hutíes" con misiles y drones disparados por los rebeldes respaldados por Irán en Yemen.

Streeting señaló que la aviación británica no atacará objetivos hutíes.

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Londres enviará también un transporte militar y un número no especificado de asesores militares a Arabia Saudí, indicó Streeting.

El anuncio se produce después de la decisión de Reino Unido el mes pasado de ofrecer reabastecimiento en vuelo a aviones saudíes que participan en la campaña contra los rebeldes respaldados por Irán. Esa misión se prorrogará otros 90 días, precisó Streeting.

Contexto del conflicto y reacciones oficiales

El conflicto entre los hutíes y el gobierno de Yemen respaldado por la comunidad internacional se ha reavivado, y los rebeldes han lanzado ataques con misiles y drones contra Arabia Saudí, ante los cuales el reino rico en petróleo ha tenido dificultades para defenderse. El principal aeropuerto internacional del país, en Riad, fue alcanzado varias veces este mes.

Streeting calificó los ataques de "despreciables" y dijo que atacar el aeródromo mostró "hasta dónde están dispuestos a llegar los hutíes para escalar la situación en la región".

The Associated Press reportó el mes pasado que Arabia Saudí pidió a sus aliados —incluyendo Francia, Reino Unido, Pakistán y Egipto— el despliegue de apoyo de defensa aérea en la región para ayudar a defenderse de misiles y drones de los hutíes y de otros grupos respaldados por Irán.

Estados Unidos, que bombardeó al grupo rebelde durante los gobiernos de Biden y Trump, ha declinado hacerlo esta vez.

En una declaración por escrito al Parlamento, Streeting señaló que "el gobierno sigue teniendo claro que no hay una solución militar a largo plazo para el conflicto en Yemen".

"Seguimos apoyando un proceso político liderado por Naciones Unidas como la mejor vía hacia una paz duradera", manifestó.

Yemen se sumió en una guerra civil en 2014, cuando los hutíes tomaron Saná y gran parte del norte del país y obligaron al gobierno a exiliarse.

Una coalición liderada por Arabia Saudí intervino al año siguiente en un intento de devolver al gobierno al poder. El conflicto provocó uno de los peores desastres humanitarios del mundo y se cobró la vida de más de 150.000 personas.

El portavoz del primer ministro británico, Andy Burnham, negó que Reino Unido estuviera siendo arrastrado al conflicto.

"Nuestro apoyo a Arabia Saudí es meditado, proporcionado y centrado en ayudarles a defenderse de los incesantes ataques hutíes", dijo Tom Wells.