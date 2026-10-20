logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Abandonan vehículo volcado en carretera Ríoverde

Fotogalería

Abandonan vehículo volcado en carretera Ríoverde

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Mundo

Tribunal niega libertad bajo fianza a exsubjefe policial Sibiya

La Autoridad Nacional de Procesamiento Penal confirmó que el juicio contra Sibiya está próximo a iniciarse.

Por AP

Octubre 20, 2026 09:58 a.m.
A
Tribunal niega libertad bajo fianza a exsubjefe policial Sibiya
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      JOHANNESBURGO (AP) — Un tribunal sudafricano le negó la libertad bajo fianza el martes a un exsubjefe policial acusado de delitos sexuales, ordenando retenerlo tras las rejas a espera de juicio.

      Negación de libertad bajo fianza a Shadrack Sibiya

      El agente, Shadrack Sibiya, renunció al servicio policial a principios de este mes tras su arresto en septiembre. Está acusado de violar a una mujer de 18 años, trata de personas y captación sexual de una menor.

      También hay acusaciones formuladas ante la comisión de investigación que indaga la criminalidad en la policía de que tiene vínculos con presuntos integrantes de redes criminales en el país. Sibiya niega las acusaciones.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      El Tribunal de Magistrados de Randburg le negó la fianza el martes, al señalar que no había logrado presentar circunstancias excepcionales que justificaran su liberación y al coincidir con los fiscales en que su libertad supondría una amenaza para los testigos.

      Investigación y acusaciones contra Shadrack Sibiya

      La policía afirma que la salida de Sibiya del servicio policial es una baja deshonrosa.

      Sibiya es investigado por una comisión judicial que examina amplias acusaciones de corrupción dentro de la policía sudafricana y presuntos vínculos con las redes criminales del país.

      Ante la comisión, Sibiya es acusado de mantener estrechos vínculos con miembros de redes criminales y de recibir de ellos grandes sumas de dinero en efectivo y regalos.

      La Autoridad Nacional de Procesamiento Penal indicó que pronto estarán listos para el juicio.

      "Estamos conformes en que la evidencia que presentamos ante el tribunal es lo suficientemente buena, y por eso obtuvimos el fallo que obtuvimos hoy", declaró Kaizer Kganyago, portavoz de la Autoridad Nacional de Procesamiento Penal.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Tribunal niega libertad bajo fianza a exsubjefe policial Sibiya
      Tribunal niega libertad bajo fianza a exsubjefe policial Sibiya

      Tribunal niega libertad bajo fianza a exsubjefe policial Sibiya

      SLP

      AP

      La Autoridad Nacional de Procesamiento Penal confirmó que el juicio contra Sibiya está próximo a iniciarse.

      Rusia lanza bombardeo con misiles y drones en Ucrania: al menos siete muertos
      Rusia lanza bombardeo con misiles y drones en Ucrania: al menos siete muertos

      Rusia lanza bombardeo con misiles y drones en Ucrania: al menos siete muertos

      SLP

      AP

      Zelenskyy se reunió en Oslo con líderes europeos para fortalecer defensa antiaérea y cooperación.

      Conductor acusado de atropellar a legisladora en Victoria
      Conductor acusado de atropellar a legisladora en Victoria

      Conductor acusado de atropellar a legisladora en Victoria

      SLP

      AP

      Helen Haines permanece en estado crítico tras ser embestida frente a su oficina en Victoria.

      Regresa la calma en París tras toques de queda por disturbios
      Regresa la calma en París tras toques de queda por disturbios

      Regresa la calma en París tras toques de queda por disturbios

      SLP

      AP

      El toque de queda en París busca controlar la violencia tras los disturbios de octubre 2023.