Tribunal niega libertad bajo fianza a exsubjefe policial Sibiya
La Autoridad Nacional de Procesamiento Penal confirmó que el juicio contra Sibiya está próximo a iniciarse.
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JOHANNESBURGO (AP) — Un tribunal sudafricano le negó la libertad bajo fianza el martes a un exsubjefe policial acusado de delitos sexuales, ordenando retenerlo tras las rejas a espera de juicio.
Negación de libertad bajo fianza a Shadrack Sibiya
El agente, Shadrack Sibiya, renunció al servicio policial a principios de este mes tras su arresto en septiembre. Está acusado de violar a una mujer de 18 años, trata de personas y captación sexual de una menor.
También hay acusaciones formuladas ante la comisión de investigación que indaga la criminalidad en la policía de que tiene vínculos con presuntos integrantes de redes criminales en el país. Sibiya niega las acusaciones.
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El Tribunal de Magistrados de Randburg le negó la fianza el martes, al señalar que no había logrado presentar circunstancias excepcionales que justificaran su liberación y al coincidir con los fiscales en que su libertad supondría una amenaza para los testigos.
Investigación y acusaciones contra Shadrack Sibiya
La policía afirma que la salida de Sibiya del servicio policial es una baja deshonrosa.
Sibiya es investigado por una comisión judicial que examina amplias acusaciones de corrupción dentro de la policía sudafricana y presuntos vínculos con las redes criminales del país.
Ante la comisión, Sibiya es acusado de mantener estrechos vínculos con miembros de redes criminales y de recibir de ellos grandes sumas de dinero en efectivo y regalos.
La Autoridad Nacional de Procesamiento Penal indicó que pronto estarán listos para el juicio.
"Estamos conformes en que la evidencia que presentamos ante el tribunal es lo suficientemente buena, y por eso obtuvimos el fallo que obtuvimos hoy", declaró Kaizer Kganyago, portavoz de la Autoridad Nacional de Procesamiento Penal.
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