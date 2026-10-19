Arabia Saudí ejecuta a dos ciudadanos bangladesíes en La Meca

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Arabia Saudí afirma que ha ejecutado a dos ciudadanos bangladesíes por "actos indecentes" dentro de una mezquita en La Meca. Bangladesh indica que no fue informado de las ejecuciones con antelación.

Mientras tanto, la policía israelí ha detenido a 10 sospechosos en relación con una ola de violencia de colonos, que incluyó agresiones contra una periodista estadounidense y diplomáticos europeos en el territorio ocupado de Cisjordania durante el fin de semana.

Estas son las últimas noticias de Oriente Medio el lunes.

Arabia Saudí ejecuta a 2 bangladesíes

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Arabia Saudí ha ejecutado a dos ciudadanos bangladesíes después de que fueran condenados por cometer actos indecentes en una mezquita de la ciudad santa musulmana de La Meca.

Bangladesh señaló que no fue informado antes de que se llevaran a cabo las sentencias y ha solicitado información a Arabia Saudí.

El Ministerio del Interior saudí informó que los bangladesíes, un hombre y una mujer, fueron ejecutados el miércoles después de que el máximo tribunal confirmara sus condenas a muerte y un decreto real autorizara las ejecuciones.

El comunicado indicó que fueron ejecutados debido a "la gravedad y seriedad de sus acciones al violar la santidad tanto del tiempo como del lugar". El ministerio no dio más detalles.

La funcionaria del Ministerio de Exteriores de Bangladesh Shama Obaed manifestó que su ministerio ha enviado una carta al gobierno saudí solicitando "información detallada".

Las autoridades saudíes también ejecutaron el sábado a cinco ciudadanos saudíes que fueron condenados por cargos relacionados con el terrorismo, señaló el ministerio.

El ministerio indicó que los hombres fueron acusados de unirse a un grupo terrorista extranjero, abrir fuego contra las fuerzas de seguridad, posesión de armas y financiar ataques terroristas dentro de Arabia Saudí.

Arabia Saudí es uno de los países del mundo que más recurre a la pena de muerte, con 356 ejecuciones en 2025, sólo por detrás de China e Irán, según Amnistía Internacional.

En lo que va de año, el reino ha ejecutado a más de 170 personas, de acuerdo con el Ministerio del Interior.

Israel detiene a 10 sospechosos tras violencia de colonos

La policía israelí informó de 10 sospechosos detenidos el lunes tras una serie de ataques violentos de colonos israelíes en la Cisjordania ocupada que provocó fuertes críticas internacionales contra Israel.

La policía israelí no identificó a los sospechosos ni sus papeles en los ataques, que también tuvieron como objetivo a la fotógrafa del Washington Post Heidi Levine y a diplomáticos europeos. Los ataques se produjeron en medio de un repunte de la violencia de colonos durante la cosecha anual de aceitunas.

Levine fue golpeada el viernes por una multitud de colonos jóvenes en la aldea de Abu Falah, que le rompieron varias costillas y vértebras. Un día después, colonos enmascarados atacaron a un grupo de diplomáticos europeos y a otras personas que visitaban la aldea cristiana de Taybeh.

La violencia de colonos ha aumentado en los últimos años, y grupos de derechos humanos afirman que los agresores rara vez son detenidos o castigados por ataques contra palestinos.

Ataque hutí contra un campamento militar mata a 20 soldados

Rebeldes hutíes respaldados por Irán atacaron un campamento militar de las fuerzas gubernamentales en el sur de Yemen y mataron al menos a 20 soldados, informaron funcionarios militares yemeníes, en uno de los ataques más mortíferos del reciente repunte de los combates.

Los rebeldes dispararon misiles balísticos contra el campamento militar de al-Alam en la provincia sureña de Shabwa, en un ataque que también hirió al menos a dos docenas de tropas. Las bajas eran principalmente nuevos reclutas, dijo uno de los funcionarios a The Associated Press.

Los funcionarios militares del gobierno de Yemen reconocido internacionalmente hablaron bajo condición de anonimato porque no estaban autorizados a informar a los medios.

El ataque formó parte de una reciente escalada de los combates, que comenzó hace meses a medida que aumentaban las tensiones en el conflicto más amplio entre Irán y Estados Unidos. La escalada entre los hutíes y las fuerzas del gobierno respaldado por Arabia Saudí hizo añicos un acuerdo de alto el fuego de 2022 que había detenido en gran medida los combates en la guerra civil de Yemen.

— Por Samy Magdy

Irán responderá con contundencia a nuevos ataques de EEUU, dice un funcionario

Un asesor del líder supremo Moytabá Jamenei afirmó que Irán responderá con contundencia ante cualquier nuevo ataque de Estados Unidos.

El político conservador Mohammad Mokhber sostuvo que Irán atacaría a "nueve países" si bases iraníes o instalaciones "petroquímicas" volvieran a ser atacadas.

"Si quieren golpear una base, tenemos que golpear las bases de nueve países", declaró el lunes en comentarios grabados publicados por Tasnim, una agencia de noticias semioficial cercana a la Guardia Revolucionaria.

El reporte no mencionó cuáles serían esos nueve países.

Moytabá Jamenei fue nombrado líder supremo de Irán después de que su padre y predecesor, el ayatolá Alí Jamenei, fuera asesinado por Israel el primer día de la guerra. El nuevo líder supremo no se ha mostrado en público desde su nombramiento.