FGR cumplimenta aprehensión contra César Jáuregui

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Luego de que la noche del domingo un juez en Chihuahua determinó que el exfiscal, César Jáuregui Moreno, llevara su proceso por ejercicio indebido del servicio público en libertad, fue detenido apenas unas horas de haber sido liberado, pero ahora por la Fiscalía General de la República (FGR).

Héctor Villasana, abogado de Jáuregui, explicó que como se le ejecutó una orden de aprehensión por una jueza en el Estado de México, el exfiscal tiene que ser puesto a disposición de esa juez, por lo cual fue trasladado a la Ciudad de México.

Según se dijo será el martes cuando se lleve la audiencia inicial de los delitos que le inculpa la FGR, entre ellos traición a la patria.

Afirmó que Jáuregui va tranquilo y fuerte a enfrentar estos hechos ahora en la Ciudad de México, ya que agentes federales ejecutaron la orden de aprehensión en su contra al salir de los juzgados federales.

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En Chihuahua durante el domingo la Fiscalía y el Ministerio Público leyeron al menos 45 testimonios de testigos, el juez rechazó imponerle la medida cautelar de prisión preventiva por el delito del que se le acusa, y que se derivó después del hallazgo del narcolaboratorio en El Pinal en el mes de abril de este año.

Según se determinó, Jáuregui Moreno, deberá como medida cautelar, entregar sus documentos migratorios y también se deberá abstener de acercarse a quienes están involucrados en la investigación.

Además deberá presentarse una vez al mes a firmar ante la autoridad judicial.

En cuanto la audiencia de vinculación o no a proceso, hasta esta noche se informó que sigue programada para el jueves 22 de octubre a las 10:00 horas, la cual estaría tomando en línea.

Exfiscal de Chihuahua arribará al El Altiplano por caso CIA

César Jáuregui, exfiscal de Chihuahua, arribará al penal de El Altiplano, Estado de México para comparecer ante una jueza federal.

Al concluir la audiencia local la madrugada de este lunes, agentes federales lo llevaron al aeropuerto para ser trasladado a El Altiplano.

En entrevistas radiofónicas del programa de Ciro Gómez Leyva, Héctor Villasana, el abogado de Jáuregui manifestó que su cliente quedó bajo custodia federal, tras concluir una audiencia en la que un juez estatal se negó a imponerle prisión preventiva.

El 18 de abril de este año, murieron dos elementos de la CIA, así como el director de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) y uno de los oficiales encargados de la seguridad del director de la AEI, tras desmantelar un laboratorio clandestino de metanfetaminas.

Los elementos estatales, junto con los agentes de la CIA, sufrieron un accidente cuando el vehículo perdió el control al circular en un camino de terracería con poca visibilidad, lo que provocó que cayera a un barranco en la carretera Chihuahua – Ciudad Juárez.