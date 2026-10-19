Investigarían el uso electoral de reparto de agua
Se enfatiza que las pipas deben usarse solo para emergencias y no como solución permanente al desabasto.
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El presunto condicionamiento del reparto de pipas de agua a cambio de afiliaciones al Partido Verde (PVEM) en la capital potosina, podría ser revisado por autoridades municipales y estatales.
Congreso Morena denuncia condicionamiento pipas agua PVEM
Nancy Jeanine García Martínez, presidenta de la Comisión del Agua del Congreso local, planteó que el Legislativo podría emitir un exhorto si se revisa el caso.
La legisladora de Morena, aseguró que desconocía los señalamientos difundidos en un reportaje sobre coordinadoras del PVEM presuntamente vinculadas con esta práctica.
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Aclaró que el Congreso no tendría facultades para intervenir directamente en la investigación o sanción de los hechos.
García Martínez calificó como "anticonstitucional" e "inmoral" utilizar el agua para obtener votos, imponer obligaciones o perseguir fines partidistas. Sostuvo que el acceso al recurso es un derecho humano que no debe supeditarse a intereses políticos.
Revisión y acciones de autoridades municipales y estatales
Indicó que el Ayuntamiento de la Capital, los organismos involucrados y la Comisión Estatal del Agua (CEA) podrían revisar la situación. Si existen denuncias o quejas y se comprueba el condicionamiento del servicio, dijo, deberán iniciarse los procedimientos correspondientes.
La presidenta de la Comisión del Agua también señaló que las pipas deben utilizarse para atender emergencias, no como una solución permanente al desabasto. "Hay veces que las personas sí hacen uso de las pipas por emergencia, más no que se vaya en otro sentido, politizarlo sobre todo", concluyó.
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