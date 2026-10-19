Microsoft refuerza la seguridad de la IA

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

La incorporación de agentes de inteligencia artificial (IA) al entorno laboral abre nuevas posibilidades para automatizar tareas, pero también plantea un desafío para la ciberseguridad: ¿cómo garantizar que estos sistemas actúen de acuerdo con las políticas de una organización cuando pueden acceder a información, aplicaciones y herramientas corporativas?

Ante este escenario, Microsoft anunció nuevas capacidades de seguridad para gestionar los riesgos asociados con los agentes de IA, a través de Microsoft 365 E7, Agent 365 y Project Perception.

La propuesta busca que las empresas puedan conocer qué hacen estos sistemas, a qué recursos tienen acceso y si sus acciones representan un riesgo para la organización.

A diferencia de las herramientas de software tradicionales, los agentes pueden operar de manera continua y ejecutar tareas utilizando los permisos que tienen asignados. Sin embargo, si estos privilegios son demasiado amplios o están configurados incorrectamente, pueden acceder a información o realizar acciones que no corresponden con su función.

Por ello, Microsoft plantea trasladar a los agentes algunos de los principios de seguridad que durante años se han aplicado a las cuentas de empleados, los dispositivos y los servicios en la nube.

Seguridad que se adapta al comportamiento de la IA

Entre las novedades se encuentran las capacidades de Dynamic Agent Risk, que permiten evaluar continuamente el nivel de riesgo de cada agente mediante señales relacionadas con identidad, datos, dispositivos, nube, red y actividad del propio sistema.

Este monitoreo busca identificar cambios en el comportamiento de los agentes y determinar cuándo es necesario intervenir. La intención es que las organizaciones no dependan de una revisión manual permanente para detectar actividades potencialmente peligrosas.

Microsoft también incorpora Dynamic Agent Permissions y Adaptive Conditional Access, funciones que aplican principios de Zero Trust —un modelo de seguridad que no concede confianza automática a usuarios o sistemas— para ajustar los accesos de los agentes según la tarea que realizan, su nivel de riesgo y las políticas de la empresa.

De esta manera, si un agente presenta un comportamiento riesgoso, la organización puede limitar las acciones que tiene permitidas o contenerlo sin necesidad de bloquear el acceso del empleado que lo utiliza.

Agentes de IA que también ayudan a defender

La estrategia se complementa con Project Perception, una plataforma de defensa que coordina distintos agentes de IA para identificar vulnerabilidades, evaluar riesgos y reforzar las protecciones de los sistemas empresariales.

El proyecto contempla agentes que ponen a prueba las debilidades de una infraestructura, otros que analizan los riesgos y un tercer grupo que contribuye a fortalecer las defensas. Estas funciones operan de manera coordinada y pueden ejecutar acciones de protección a velocidad de máquina, siempre dentro de las políticas y los límites establecidos por los equipos de seguridad.

Esta iniciativa amplía el trabajo de MDASH, una tecnología presentada por Microsoft en mayo de 2026 que ayudó a sus investigadores a encontrar 16 vulnerabilidades en Windows, cuatro de ellas críticas. Su funcionamiento combina varios modelos de IA y equipos de agentes para detectar posibles fallas, contrastar hallazgos y buscar pruebas reproducibles antes de que los desarrolladores intervengan.

En junio, los hallazgos de MDASH comenzaron a incorporarse a los flujos de trabajo de ingeniería de Windows, Azure y Entra, con el objetivo de conectar el descubrimiento de vulnerabilidades con su validación y corrección.

La IA también cambia el panorama de las amenazas

El desarrollo de estas herramientas responde a un entorno en el que la inteligencia artificial puede beneficiar tanto a los equipos de seguridad como a los atacantes. De acuerdo con el documento de Microsoft, la IA permite desarrollar ataques sofisticados con mayor rapidez y a menor costo, además de ampliar las capacidades de grupos criminales y actores vinculados con operaciones de espionaje.

La compañía señala que su equipo de inteligencia de amenazas procesa más de 165 billones de señales de seguridad al día, analiza 5 mil 200 millones de correos electrónicos y 31 millones de detecciones de riesgo de identidad, además de bloquear 4.7 millones de archivos de malware nuevos diariamente.

Esta escala de información permite detectar patrones y anticipar amenazas, pero la empresa advierte que la protección de los entornos corporativos también exige visibilidad y control sobre los sistemas que operan dentro de ellos.

En ese sentido, el objetivo no consiste únicamente en evitar que los agentes de IA sean utilizados para lanzar ataques, sino también en impedir que sus propios permisos, decisiones o cambios de comportamiento se conviertan en una fuente de riesgo.

Con estas capacidades, Microsoft busca que las empresas incorporen agentes de inteligencia artificial a sus operaciones sin perder el control sobre los datos y recursos a los que pueden acceder. El reto será mantener ese equilibrio a medida que los sistemas autónomos asuman más tareas y operen con mayor independencia.



