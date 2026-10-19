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Frente frío 2 provoca muerte de cuatro mujeres en Veracruz

Las lluvias y el frente frío 2 provocaron evacuaciones preventivas en municipios del sur de Veracruz.

Por El Universal

Octubre 19, 2026 09:23 a.m.
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Frente frío 2 provoca muerte de cuatro mujeres en Veracruz
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      Cuatro integrantes de una familia, todas ellas mujeres, murieron durante la madrugada de hoy en el sur de Veracruz, donde una barda se desplomó en la vivienda de las víctimas.

      Desplome de barda en Coatzacoalcos deja cuatro fallecidas

      El fallecimiento de la abuelita, madre y dos niñas fue asociada a los fuertes vientos y lluvias que azotaron las últimas horas esa región del estado a consecuencia del paso del frente frío número 2.

      Fue cerca de las dos de la mañana de hoy en la colonia Ejidal en la comunidad de Villa Allende del municipio de Coatzacoalcos, donde ocurrió el desplome de una barda sobre la casa habitación de la familia.

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      En el sitio murieron cuatro mujeres: la abuela Martha, su hija Eva y las menores Paloma y Jade; mientras que un joven de 18 años sobrevivió.

      Acciones de la autoridad y apoyo comunitario

      Vecinos se organizaron para intentar mover un gran árbol que se ladeó con los vientos e impedía llevar a cabo el rescate de las víctimas; en tanto, elementos de corporaciones de auxilio llegaron al lugar para ayudar.

      Las intensas lluvias registradas en las últimas horas en la zona sur de Veracruz, provocaron desbordamientos parciales de los principales ríos, por lo que autoridades llevaron a cabo evacuaciones preventivas de habitantes de zonas afectadas.

      El paso del frente frío número 2 por esa región del estado, provocó fuertes precipitaciones pluviales y el incremento de niveles de los ríos, entre ellos el Río Coatzacoalcos y el Aguadulcita.

      Ante ello, durante la madrugada de hoy inició la evacuación preventiva en las zonas bajas y las áreas aledañas a los ríos en los municipios de Agua Dulce, Coatzacoalcos, Ixhuatlán del Sureste, Las Choapas, Moloacán y Nanchital.

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