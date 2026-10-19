Seguirá el frío: en zona centro, hasta 7°C

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La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC), informó que para este día, continuarán las bajas temperaturas por las mañanas y noches, bancos de niebla y lluvias dispersas.

En su reporte diario, indicó que el Frente frío 2 provocará fríos en todo el territorio por la mañana y noche, principalmente en sierras.

Para la zona centro de San Luis Potosí se esperan mínimas de hasta 7°C, mientras que la máxima será 28°C.

"Se monitorea huracán Trudy categoría 1 en el Pacífico. Se ubica al oeste de Tomatlán, Jalisco", añadió.

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