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Seguirá el frío: en zona centro, hasta 7°C

La CEPC reporta que las bajas temperaturas afectan a todo el territorio por la mañana y noche, principalmente

Por Iván Edmundo Rodríguez

Octubre 19, 2026 09:41 a.m.
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Seguirá el frío: en zona centro, hasta 7°C
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      La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC), informó que para este día, continuarán las bajas temperaturas por las mañanas y noches, bancos de niebla y lluvias dispersas.

      En su reporte diario, indicó que el Frente frío 2 provocará fríos en todo el territorio por la mañana y noche, principalmente en sierras.

      Para la zona centro de San Luis Potosí se esperan mínimas de hasta 7°C, mientras que la máxima será 28°C.

      "Se monitorea huracán Trudy categoría 1 en el Pacífico. Se ubica al oeste de Tomatlán, Jalisco", añadió.

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