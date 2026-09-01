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Admite Putin que daños por guerra con Ucrania ascienden al 1% del PIB

Pese a esto, aseguró que no son afectaciones críticas

Por EFE

Septiembre 01, 2026 03:39 p.m.
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Vladímir Putin / AP

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      El presidente de Rusia, Vladímir Putin, admitió este martes que el daño causado por los ataques de Ucrania contra la retaguardia rusa desde finales de junio asciende a casi un 1 % del producto interior bruto (PIB) del país.

      "El daño total, según estimaciones preliminares, asciende a una cifra importante: cerca del 1 % del PIB", comentó en rueda de prensa desde Kirguistán.

      En particular, estimó en "cerca de un centenar" los barcos alcanzados en los ataques enemigos en los mares Negro y Azov, lo que le costó la vida a marineros rusos y extranjeros.

      "Nos han asestado un perjuicio real, ya que en las primeras dos semanas dañaron aproximadamente 40 barcos. No los destruyeron, los dañaron", explicó.

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      Con respecto a las decenas de refinerías atacadas, lo que ha provocado un grave déficit de combustible, aseguró que aún queda un 10 % por reparar.

      Con todo, insistió en que "ese daño no es vital", ya que -adujo- "Ucrania no puede causarnos un daño crítico".

      Admitió que los drones ucranianos representan "un importante desafío" para Rusia, tanto por tierra, como por aire y por mar, pero se mostró convencido de que todos los problemas serán solventados. "Nos las arreglaremos", dijo el mandatario.

      Putin dijo haber hablado con el jefe del Estado Mayor del ejército ruso, Valeri Guerásimov, antes de reunirse con la prensa en Biskek, capital kirguís.

      Al respecto, se mostró convencido de que "el enemigo se desmoronará", ya que las tropas rusas se encuentran a pocos kilómetros de los principales bastiones ucranianos en la región de Donetsk, Kramatorsk y Sloviansk.

      "Las tropas rusas, pese a todo, incrementan el ritmo de su ofensiva. No sólo avanzan, sino que lo hacen a marchas forzadas", señaló.

      Y estimó en 270 kilómetros cuadrados el territorio del Donbás conquistado por el Ejército ruso en agosto, menos de la mitad que en algunos meses en 2025.

      Desveló que las unidades rusas se encuentran a doce kilómetros de la ciudad ucraniana de Sumi, capital de la región homónima, y que varios miles de soldados enemigos -unos trece batallones- han sido rodeados en la región de Járkov.

      En cuanto a las estancadas negociaciones de paz, aseguró: "Nosotros no queremos congelar (el conflicto), queremos detener la guerra y lograr una paz duradera y absoluta. Estamos dispuestos a participar en el proceso negociador con todos, y en Ucrania y en Europa, aquellos que lo deseen".

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