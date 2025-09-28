Argentinos marchan en demanda de justicia

Buenos Aires, Arg.- Miles de personas se congregaron el sábado en Buenos Aires y otras provincias de Argentina para pedir justicia por el brutal asesinato de tres jóvenes mujeres en un municipio de las afueras de la capital, que según las autoridades obedecería a un acto de venganza de una banda de narcotraficantes argentinos y peruanos.

“Queremos que paguen los que hicieron este crimen horroroso. Están matando a las mujeres como si no les importa”, afirmó a The Associated Press Del Valle Galván, tía de una de las víctimas, Lara Gutiérrez, de 15 años.

Gutiérrez, Morena Verdi y Brenda Del Castillo, ambas de 20 años, fueron encontradas sin vida el miércoles sepultadas en el jardín de una casa de esa localidad bonaerense. Según las autopsias, sufrieron diversas torturas antes de ser asesinadas cuatro días antes, en lo que habría sido una emboscada, según las investigaciones. La columna de manifestantes —integrada en su mayoría por mujeres— marchó debajo de una débil pero incesante lluvia desde la Plaza de Mayo hasta el Congreso de la Nación, acompañando a familiares de las víctimas. Otras tantas se movilizaron en otras ciudades del país como Bariloche, Córdoba, Rosario, San Juan, Mar del Plata y San Miguel de Tucumán.

“Gracias a todos, a mis vecinos, a la gente del barrio, a la familia, todos estamos unidos acá. Gracias de parte de mi hija”, expresó emocionada Estela, madre de Lara.

