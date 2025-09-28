logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

CASA PRIME

Fotogalería

CASA PRIME

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Cultura

Orquesta Sinfónica concluye su temporada de selección

Por Estrella Govea

Septiembre 28, 2025 03:00 a.m.
A
Orquesta Sinfónica concluye su temporada de selección

La Orquesta Sinfónica de San Luis Potosí (OSSLP) concluyó su temporada con el cuarto concierto dentro del proceso de selección para designar a su nuevo director titular. Esta presentación representó el cierre de una etapa decisiva para la agrupación, que en los últimos meses trabajó bajo la batuta de distintos finalistas invitados.

En esta última ocasión, el director Ricardo Ignacio Casero Garrigues estuvo al frente de la orquesta. El programa incluyó obras de Wolfgang Amadeus Mozart, Jacques Ibert, Richard Strauss, Dmitri Shostakóvich, Piotr Ilich Tchaikovsky y una pieza del compositor potosino Julián Carrillo, lo que permitió mostrar un amplio rango de estilos y exigencias interpretativas.

Entre las piezas interpretadas destacaron la Sinfonía no. 40 de Mozart y el Concierto para flauta de Jacques Ibert, en el que participó como solista María Vakorina. El programa también integró el Poema Sinfónico “Don Juan” de Richard Strauss, consolidando una velada que exigió precisión técnica y cohesión orquestal.

Ricardo Ignacio Casero Garrigues es director musical y artístico de la Orquesta Reino de Aragón en España y cuenta con una amplia trayectoria como director invitado en Europa, Asia y América. Ha colaborado con orquestas de Francia, Alemania, Israel, Ucrania y México, además de trabajar con figuras internacionales como Zubin Mehta, Lorin Maazel y Valery Gergiev.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Con esta presentación finaliza la etapa de audiciones públicas para definir el liderazgo artístico de la OSSLP.

En los próximos días se dará a conocer al nuevo director titular, decisión que marcará el rumbo de la orquesta en las siguientes temporadas.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Concierto Romantic Piano Relaxing
Concierto Romantic Piano Relaxing

Concierto Romantic Piano Relaxing

SLP

Estrella Govea

“Ver para otros”, de Ulises Castellanos
“Ver para otros”, de Ulises Castellanos

“Ver para otros”, de Ulises Castellanos

SLP

Estrella Govea

FESTIVAL DE DANZA CONTEMPORÁNEA LILA LÓPEZ
FESTIVAL DE DANZA CONTEMPORÁNEA LILA LÓPEZ

FESTIVAL DE DANZA CONTEMPORÁNEA LILA LÓPEZ

SLP

Estrella Govea

El evento contará con la presencia de Wim Vanderkeybus, de Bélgica, y el talentoso coreógrafo mexicano Raúl Tamez

Orquesta Sinfónica concluye su temporada de selección
Orquesta Sinfónica concluye su temporada de selección

Orquesta Sinfónica concluye su temporada de selección

SLP

Estrella Govea