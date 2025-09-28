Orquesta Sinfónica concluye su temporada de selección

La Orquesta Sinfónica de San Luis Potosí (OSSLP) concluyó su temporada con el cuarto concierto dentro del proceso de selección para designar a su nuevo director titular. Esta presentación representó el cierre de una etapa decisiva para la agrupación, que en los últimos meses trabajó bajo la batuta de distintos finalistas invitados.

En esta última ocasión, el director Ricardo Ignacio Casero Garrigues estuvo al frente de la orquesta. El programa incluyó obras de Wolfgang Amadeus Mozart, Jacques Ibert, Richard Strauss, Dmitri Shostakóvich, Piotr Ilich Tchaikovsky y una pieza del compositor potosino Julián Carrillo, lo que permitió mostrar un amplio rango de estilos y exigencias interpretativas.

Entre las piezas interpretadas destacaron la Sinfonía no. 40 de Mozart y el Concierto para flauta de Jacques Ibert, en el que participó como solista María Vakorina. El programa también integró el Poema Sinfónico “Don Juan” de Richard Strauss, consolidando una velada que exigió precisión técnica y cohesión orquestal.

Ricardo Ignacio Casero Garrigues es director musical y artístico de la Orquesta Reino de Aragón en España y cuenta con una amplia trayectoria como director invitado en Europa, Asia y América. Ha colaborado con orquestas de Francia, Alemania, Israel, Ucrania y México, además de trabajar con figuras internacionales como Zubin Mehta, Lorin Maazel y Valery Gergiev.

Con esta presentación finaliza la etapa de audiciones públicas para definir el liderazgo artístico de la OSSLP.

En los próximos días se dará a conocer al nuevo director titular, decisión que marcará el rumbo de la orquesta en las siguientes temporadas.