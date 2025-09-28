Trump enviará tropas a Portland, Oregon

Washington.- El presidente estadounidense Donald Trump anunció el sábado que enviará tropas a Portland, Oregon, “autorizando toda la fuerza, si es necesaria” para manejar a “terroristas internos”.

La gobernadora de Oregon, Tina Kotek, respondió diciendo que Trump está abusando de su autoridad al ordenar el envío de soldados a la ciudad, la cual está “bien” por su cuenta.

El mandatario hizo el anuncio en redes sociales, escribiendo que ordenaría al Departamento de Defensa “probar todas las tropas necesarias para proteger a Portland, devastada por la guerra”. Trump dijo que la decisión era necesaria para proteger las instalaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés), que, indicó, se encuentran “bajo asedio de ataques por parte de antifa y otros terroristas internos”.

De momento, la Casa Blanca no ha respondido a una petición de detalles sobre el anuncio de Trump, como un cronograma para el despliegue o qué tropas estarán involucradas.

En una conferencia de prensa por la tarde, Kotek informó que le dijo directamente a Trump ya la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, que no se necesitan tropas y que cree que el mandatario no tiene la autoridad para desplegar al ejército allí. “Podemos manejar nuestras propias necesidades de seguridad pública local. No hay insurrección. No hay amenaza de seguridad nacional”, señaló Kotek a los periodistas.

“Esta es una ciudad estadounidense. No necesitamos ninguna intervención”, dijo por su parte el alcalde Keith Wilson en la conferencia de prensa. “Este no es un objetivo militar”.

Kotek indicó que el presidente no dio una fecha para la llegada de las tropas.