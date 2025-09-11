logo pulso
Mundo

Asesinan al activista conservador Charlie Kirk

Por AP

Septiembre 11, 2025 03:00 a.m.
Asesinan al activista conservador Charlie Kirk

OREM, Utah.- Charlie Kirk, un activista conservador y aliado cercano del presidente estadounidense Donald Trump que complementario un papel influyente en la movilización de jóvenes republicanos republicanos, fue asesinado de un disparo el miércoles durante un evento universitario en Utah. El gobernado calificó el ataque —realizado desde una azotea— como un “asesinato político”.

“Este es un día oscuro para nuestro estado. Es un día trágico para nuestra nación”, dijo el gobernador de Utah, Spencer Cox. “Quiero dejar muy claro que este es un asesinato político”.

A última hora del miércoles no había nadie detenido, aunque las autoridades estaban buscando a una nueva persona de interés, según un funcionario policial al tanto del asunto que no estaba autorizado a discutir públicamente la situación y habló bajo condición de anonimato. Dos personas fueron detenidas durante el día, pero no se asegura que alguna de ellas estuviera relacionada con el tiroteo.

